„Wir wollen zeigen, dass wir nicht umsonst auf Platz eins stehen“

MTV-Trainer Murat Güzel zeigt sich vor dem Gipfeltreffen selbstbewusst, aber fokussiert: „Ob es wirklich einen extra Ansporn braucht, wenn Erster gegen Zweiten spielt, weiß ich gar nicht“, sagt er schmunzelnd. „Die Jungs sind voller Energie und brutal motiviert – das ist Motivation genug.“

Die Zahlen unterstreichen das Selbstvertrauen des MTV: Zehn Siege aus 13 Spielen, dazu 45 erzielte Treffer – Ligabestwert. Doch Güzel warnt vor dem körperlich starken Gegner aus dem Harz: „Uns ist bewusst, dass mit Bad Harzburg eine physisch starke Mannschaft auf uns zukommt. Trotzdem wissen wir genau, wo wir ihnen wehtun können.“

Der Coach setzt auf Kontinuität und den eigenen Stil: „Entscheidend wird sein, dass wir unserem Spiel treu bleiben – so, wie wir es die gesamte Saison über getan haben.“ In der Trainingswoche habe die Mannschaft noch einmal „richtig stark gearbeitet“, so Güzel weiter. „Wir haben uns bestmöglich vorbereitet und wollen noch eine Schippe drauflegen.“

Mit einem Sieg könnte Wolfenbüttel II den Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte ausbauen – ein deutliches Signal im Aufstiegsrennen. Güzel dazu: „Wir wollen zeigen, dass wir nicht umsonst seit Wochen auf Platz eins stehen. Wenn wir unsere Prinzipien fokussiert auf den Platz bringen – gepaart mit Mentalität, Leidenschaft und Herz – bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein starkes Spiel abliefern werden.“

Die Gäste aus Bad Harzburg reisen mit breiter Brust an: Neun Siege aus zwölf Spielen und eine stabile Defensive (nur 12 Gegentore) machen deutlich, dass auch sie mit Selbstvertrauen an die Aufgabe herangehen. Für beide Teams gilt: Wer das Spitzenspiel gewinnt, setzt ein frühes Ausrufezeichen im Kampf um die Spitze.