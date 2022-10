"Wir wollen, wir müssen" Bisher lief der Saison für den Herpfer SV alles andere als wunschgemäß. Nun steht ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten an.

Kellerduell in der Landesklasse 3. Mit dem FC Eisenach empfängt der Vorletzte den Tabellenletzten vom Herpfer SV. Beide sind bisher sieglos.

Mit lediglich einem Pünktchen schleppen die Herpfer aktuell die rote Laterne mit sich herum. Nachdem es im Derby gegen Meiningen mit dem Remis einen ersten Teilerfolg gab, kassierte das Team zuletzt in Waltershausen mit 1:7 wieder eine herbe Schlappe. „Wenn wir mit zwei, drei Toren zurückliegen, merkt man im Moment, dass die Köpfe ein bisschen runter gehen. Die Jungs machen das nicht mit Absicht aber in der aktuellen Lage ist es schwierig sich aus solchen Situationen rauszuziehen. Klar wollten wir an das Spiel gegen Meiningen anknüpfen. Das ist uns leider nicht gelungen. Waltershausen hat gut gespielt und wir hatten kaum Zugriff. Ohnehin ist es nicht gut, wenn wir immer Rückständen hinterherlaufen. Ein bisschen Matchglück und eine Führung würde uns guttun“, sagt Herpfs Kapitän Veit Zöller.

Seit dieser Spielzeit ist Abwehrchef Zöller der Kapitän seiner Mannschaft. Er übernahm das Amt von Oliver Nier, der nach Aubstadt wechselte, und muss sein Team direkt durch eine sportlich schwere Lage führen. Sicher hätte es einfache Momente gegeben die Binde zu übernehmen. „Ja, das auf jeden Fall. Unsere Situation ist nicht einfach. Aber auch wenn man ein schweres Jahr hat, muss man alles geben, vor allem als Kapitän. Da gibt es keine Ausreden“, so Zöller.