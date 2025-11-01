„Wir wollen Wiedergutmachung leisten“, Fallersleben empfängt Wilsche

Trainer Cedric Wienhold blickt mit gemischten Gefühlen auf die Partie vom Donnerstag zurück:

„Auf eine Art und Weise war es schon ärgerlich, weil wir grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht haben. Ich war mit der mannschaftlichen Leistung sehr zufrieden, aber wir waren im letzten Drittel zu ungefährlich und zu unkreativ.“

Neben verpassten Chancen haderten die Fallersleber auch mit umstrittenen Entscheidungen. „Beim 1:0 gab es zwei klare Foulspiele, die weiterlaufen gelassen wurden. Dann fällt das 3:1 nach einem Handspiel, das jeder gesehen hat – selbst der Hillerse-Trainer hat das so bestätigt.“ Trotzdem lobte Wienhold die Moral seiner Mannschaft:

„Die Jungs haben sich nicht aufgegeben. Nach dem 3:1 haben wir weiter versucht, Offensivszenen zu kreieren. Das 4:1 war am Ende deutlich zu hoch, das spiegelt das Spiel nicht wider.“

Mit dieser Einstellung will der VfB nun zu Hause gegen Wilsche-Neubokel punkten. Wienhold erwartet dabei einen taktisch disziplinierten Gegner:

„Wir wissen, dass Wilsche eine sehr kompakte, tiefstehende Mannschaft ist, die stark über das Umschaltspiel kommt. Da müssen wir wach sein und in der Defensivbewegung griffig genug, um das frühzeitig zu unterbinden.“

Personell kann der Aufsteiger optimistischer planen. „Drei, vier Leistungsträger kommen zurück in den Kader, das macht uns breiter und variabler.“ Zudem sei die Stimmung trotz der Niederlage positiv geblieben. „Die Jungs waren nach dem Spiel selbstbewusst. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt: Sonntag wollen wir uns selbst belohnen. Wir wollen Wiedergutmachung leisten und das werden wir auch machen.“

Während Fallersleben also auf den nächsten Heimsieg hofft, reist Wilsche-Neubokel mit der Ambition an, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Kann Wilsche auch den siegsten Sieg in Folge einheimsen oder wird Fallersleben II den Lauf stoppen?