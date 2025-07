„Wir wollen wieder rauf“: Eurasburg-Beuerberg fasst Kreisliga-Rückkehr ins Auge

Der SV Eurasburg-Beuerberg peilt nach dem Relegations-Drama gegen Oberalting den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga an.

Der Schock über den fatalen Ausgang der Abstiegsrelegation sitzt tief bei Felix Jung. „Ich kann nicht sagen, dass ich das Spiel schon verarbeitet hätte“, gesteht der Trainer des SV Eurasburg-Beuerberg im Rückblick auf die Partie beim TSV Oberalting, als sein Team nach einer 3:1-Führung bis zur 89. Minute noch eine 3:7-Pleite einstecken und die Hoffnung auf den Klassenerhalt begraben musste. Einige Spieler verarbeiteten das Debakel im Urlaub auf Mallorca. „Da hatten sie eine gute gemeinsame Zeit zum Abschalten, zum Reden – so eine Flucht hätte ich mir persönlich vielleicht auch gewünscht“, so Jung.

Auf sportlicher Ebene gelang die psychologische Aufbauarbeit vor allem durch Topleistungen im Toto-Pokal, wo es der SV Eurasburg bis ins Halbfinale gegen Bezirksligist FC Penzberg (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) schaffte. „Unter die letzten vier sind wir noch nie gekommen“, freut sich der SV-Coach, dass seine Spieler in den K.o.-Spielen eine erfreuliche „Jetzt-erst-recht“-Mentalität an den Tag gelegt hatten. Überhaupt sei die Mannschaft „überraschend positiv, sehr motiviert, mit guter Laune“ in die neue Vorbereitung gestartet.