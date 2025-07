"Wir wollen wieder oben mitspielen und eine wichtige Rolle einnehmen"

Nach einer beachtlichen ersten Saison in der Landesklasse Nord will der BSV Rot-Weiß Schönow in der Spielzeit 2025/2026 dauerhaft oben mitmischen. Kapitän Dennis Aerts blickt im FuPa-Teamcheck auf die Entwicklung der Mannschaft, bewertet die personellen Veränderungen und formuliert ein klares Ziel: in der Spitzengruppe bleiben – bis zum Schluss.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist intensiv und anspruchsvoll gestaltet. Der BSV misst sich gezielt mit Teams aus höheren Ligen – das ist Teil eines klaren Plans: „Wir haben einige Kracher dabei. Viele Spiele gegen Mannschaften, die ein paar Ligen über uns spielen.“ Besonders freut sich das Team auf das anstehende Trainingslager: „Ein Trainingslager, wo wir mit voller Kapelle anreisen.“ Die Mannschaft soll unter bestmöglichen Bedingungen weiter zusammenwachsen und sich auf die Landesklasse einstellen – mit einem klaren Fokus auf Intensität und Qualität.

Junge Spieler machen große Schritte

Die Entwicklung innerhalb der Mannschaft stimmt den Kapitän optimistisch. „Viele jüngere Spieler haben sich im letzten Jahr super entwickelt und an die robuste Spielweise in der Landesklasse angepasst“, stellt Aerts heraus. Gerade dieser Prozess sei entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Teams. Der Teamgeist steht dabei über allem: „Uns ist wichtig, dass die Mannschaft weiterhin geschlossen bleibt und die Neuzugänge vernünftig integriert werden.“

Ziel: Bis zum Schluss oben mitspielen

Für die neue Saison formuliert der BSV Rot-Weiß Schönow ein ambitioniertes, aber klares Ziel: „Wir wollen wieder oben mitspielen und in diesem Jahr auch bis zum Ende eine wichtige Rolle in der Liga einnehmen.“ Die Erfahrungen der Vorsaison haben gezeigt, dass das Potenzial im Team steckt – nun soll die Konstanz folgen.

Strausberg als Topfavorit

In der Einschätzung zur Ligaspitze fällt für Aerts ein Name besonders ins Gewicht. „Ich denke, jeder wird hier Strausberg auf dem Zettel haben“, so der Schönower Kapitän. Der Favoritenstatus sei nicht unbegründet: „Sie haben auch im letzten Jahr vor allem eine super Rückrunde gespielt und sich nochmal verstärkt.“ Für den BSV bedeutet das: Wer an der Spitze mitmischen will, muss an solchen Teams vorbei.

Veränderungen im Kader und Trainerteam

Auch personell hat sich bei Rot-Weiß Schönow einiges getan. „Es gab ein paar Abgänge und nun auch einige sehr vielversprechende Zugänge“, erklärt Aerts. „Auch im Trainerteam gab es Veränderungen.“ Für den Kapitän steht jedoch fest: „Ich denke, wir sind super aufgestellt für die nächsten Aufgaben.“ Mit neuen Impulsen auf und neben dem Platz will der BSV den nächsten Schritt gehen.

Zustimmung zur Relegation – mit Eigeninteresse

Zu möglichen Relegationsspielen bezieht Aerts offen Stellung – auch aus aktueller Perspektive. „In der aktuellen Position spreche ich mich natürlich dafür aus, da wir im besten Fall auch Nutznießer sein können.“ Die Einführung solcher Entscheidungsspiele könnte den Wettbewerb noch spannender machen – und für ambitionierte Teams wie Schönow eine zusätzliche Chance bedeuten.

Reifer geworden, aber weiter hungrig

Der BSV Rot-Weiß Schönow hat in der vergangenen Saison überzeugt – und will jetzt noch mehr. Mit einer eingespielten Mannschaft, gezielter Vorbereitung, frischen Kräften im Kader und einem klaren Ziel vor Augen blickt Kapitän Dennis Aerts optimistisch auf die kommende Spielzeit. Der Anspruch, bis zum Ende oben mitzumischen, ist mehr als nur ein Wunsch – es ist ein Ziel, für das das ganze Team arbeitet.