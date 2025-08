„Wir wollen wieder oben mitspielen"

Wir wollten erst einmal eine gute Grundausdauer haben, auch die Testspiele waren immer sehr belastend und intensiv. Man hat dann zu Beginn der Vorbereitung schon gemerkt, dass die Beine sehr schwer waren bei den Jungs, aber ich denke für die Saison ist man da nun gut vorbereitet.

Die vergangene Saison habt ihr auf Platz zwei abgeschlossen, am Ende acht Punkte hinter Aufsteiger Esens - wie groß war die Enttäuschung, dass es nicht gereicht hat oder überwiegt der Stolz?

Am Ende ist man natürlich enttäuscht, wenn man ein Platz hinter der Meisterschaft und dem Aufstieg steht, aber dadurch, dass es am Ende auch so deutlich war, war dass schon so in Ordnung. Wir haben nach der Niederlage gegen Esens die letzten sieben Spiele alle sehr souverän gewonnen, von daher kann man auch stolz sein, in so einer Liga Vizemeister geworden zu sein.

Mit 23 Gegentoren habt ihr die beste Defensive der Liga gestellt, vier Tore weniger als Aufsteiger Lohne - gibt es ein Geheimnis für die stabile Abwehr?

Ich denke, dass wir uns immer mehr eingespielt haben, mit dem neuen System, was ich damals eingebracht habe vor knapp vier Jahren. Klar laufen die Automatismen mittlerweile besser, zudem haben wir letzte Saison schon vor der Abwehr einige Neuzugänge bekommen, wie zum Beispiel Ben Smidt. Ich glaube, dass die Mannschaft kompakt und gemeinsam arbeitet. Bei uns arbeitet jeder mit, dementsprechend ist es für den Gegner schwer ein Tor zu erzielen.

Euch haben ein paar Spieler verlassen, wiederum begrüßt ihr auch neue Gesichter - wie haben sich die Neuzugänge integriert?

Alle vier Neuzugänge die wir bekommen haben haben sich sehr gut integriert, sowohl fußballerisch als auch menschlich. Mit Leon Zimmermann ist es natürlich sehr unglücklich gelaufen, dass er sich im Training verletzt hat und jetzt sechs Monate ausfällt. Das ist sehr schade, weil wir auf ihn auch sehr gerne im Sturm gesetzt hätten, nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich über die Neuzugänge.

Nachdem es jetzt mehrere Jahre am Stück knapp nicht mit dem Aufstieg geklappt hat - wie sehr ist das Thema Landesliga präsent ?- Was ist euer Saisonziel?

Mit dem Kader und der letztjährigen Platzierung ist natürlich klar, dass wir wieder oben mitspielen wollen. In der Vorbereitung haben wir aber auch gemerkt, dass das alles nicht so einfach ist. Nur mit Namen und vergangenen Leistungen ist das nicht gemacht. Wir müssen noch mehr Gas geben, da stockt es noch bei uns. Zudem muss man auch Glück haben mit den Spielern und den Verletzungen, da haben wir aktuell extremes Pech.