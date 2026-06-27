„Wir wollen wieder mehr Spiele unser Spiel spielen"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Eine schwierige Saison mit Verletzungen, Abgängen und einem Trainerwechsel im Winter liegt hinter dem SV Blau-Weiß Dahlewitz. Trainer Benjamin Lehmann zieht im FuPa-Teamcheck eine Bilanz – und erklärt, warum er für die Landesklasse Ost trotzdem mit breiter Brust in die neue Spielzeit geht.

Benjamin Lehmann macht keinen Hehl daraus, wie er die vergangene Spielzeit bewertet. „Nein, wir sind nicht zufrieden", sagt er gegenüber FuPa. Viele Abgänge etablierter Spieler, ein Trainerwechsel mitten in der Saison, ein zu kleiner Kader und eine lange Verletztenliste – der SV Blau-Weiß Dahlewitz hatte in der Landesklasse Ost gleich mehrere Krisenherde gleichzeitig zu bewältigen. „Damit sind wir weit unter unseren Ansprüchen geblieben", bilanziert Lehmann. Eine klare Ansage, die aber auch den Willen zur Aufarbeitung spiegelt.

Neuer Schwung durch Umstrukturierung

Für die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 gibt es gute Nachrichten: Der Verein hat seine Herrenmannschaften von drei auf zwei reduziert und gleichzeitig eine neue Ü32-Mannschaft gegründet. Dadurch strömen Spieler aus der ehemaligen zweiten Herren in den Kader der ersten Mannschaft – und sorgen für neue Impulse und mehr Breite im Aufgebot. „Wir freuen uns, viele Spieler zurückzubegrüßen und damit wieder breiter aufgestellt zu sein", so Lehmann. Die Rahmenbedingungen stimmen – jetzt gilt es, in der Vorbereitung Fitness, Teamgefüge und Verletzungsfreiheit unter einen Hut zu bringen.

Großes Talent: Moritz Beyendorf muss noch warten

Einen Spieler hebt Lehmann ausdrücklich hervor: Moritz Beyendorf, B-Jugendlicher, trainiert seit einem Jahr mit der Landesklassenmannschaft – und überzeugt dabei auf ganzer Linie. „Der Junge macht das super", sagt Lehmann. Mit 185 Zentimetern Körpergröße und der nötigen physischen wie mentalen Reife wäre der Youngster nach Einschätzung seines Trainers längst bereit für den Herrenfußball. Doch die Jugend- und Spielordnung lässt die Integration erst mit dem 16. Geburtstag zu. Ein Wermutstropfen – aber auch ein Zeichen dafür, welches Potenzial im Nachwuchs des Vereins schlummert.

Zusammenhalt als Vereins-DNA

Neben dem individuellen Talent lobt Lehmann vor allem den Charakter seiner Mannschaft. Der familiäre Zusammenhalt im Verein sei ein echtes Alleinstellungsmerkmal – und genau das soll auch in der neuen Saison die Grundlage bilden. Dass der Kader in seiner Geschlossenheit zusammenbleibt, wertet der Trainer als wichtiges Signal für die Zukunft.

Zielsetzung: Dominanter Fußball und Spaß auf dem Platz

Für die neue Spielzeit formuliert Lehmann ein klares Ziel: zurück in die Erfolgsspur. „Im kommenden Spieljahr wollen wir wieder mehr Spiele unser Spiel spielen, damit den Gegner dominieren und so viele Spiele gewinnen wie möglich." Gleichzeitig betont er die menschliche Komponente: „Wichtig ist, dass die Jungs auf dem Platz Spaß haben und egal bei welchem Ergebnis mit dem Gefühl vom Platz gehen, eine gute Teamleistung erbracht zu haben." Leistung und Leidenschaft – kein Widerspruch, sondern Programm.

Kader: Ein Abgang, keine externen Zugänge

Auf dem Transfermarkt hält sich Blau-Weiß Dahlewitz zurück. Externe Neuzugänge gibt es keine. Auf der Abgangsseite verlässt Torhüter Danny Blümke den Verein und wechselt zum BSC Preußen 07 in die vierte Herren.

Favoriten: Frankfurt/Oder II und Preußen 07 II

Als Meisterschaftskandidaten in der Landesklasse Ost nennt Lehmann Frankfurt/Oder II und Preußen 07 II – sofern beide ihre Geschlossenheit aus der Vorsaison in die neue Liga übertragen können. Generell warnt er davor, Aufsteiger zu unterschätzen: Durch den geringen Durchfluss von Auf- und Absteigern sei das Liganiveau nicht ausreichend angeglichen. Mannschaften, die in den unteren Ligen oben spielen, würden dies erfahrungsgemäß auch eine Liga höher tun. Lehmanns Fazit: Mehr Aufsteiger pro Saison wären sportlich sinnvoll – eine Mannschaft pro Kreisliga sei zu wenig.

WM-Regeländerung: Symbolik der Geschlossenheit überzeugt

Eine WM-Regeländerung findet Lehmanns ausdrücklichen Beifall: das gemeinsame Auflaufen aller Spieler inklusive Auswechselbank. „Die Symbolik der Geschlossenheit finde ich gut", sagt er. Eine schlichte, aber treffende Aussage – und eine, die gut zum Geist passt, den Lehmann auch bei seinem eigenen Verein lebt.

Vereinsnews: Ü32-Team gegründet, Frauen gesucht

Neben der sportlichen Neuausrichtung gibt es beim SV Blau-Weiß Dahlewitz auch strukturelle Neuigkeiten: Die Ü32-Mannschaft ist gegründet, der nächste Schritt soll der Wiederaufbau einer Mädchen- und Frauenmannschaft sein, die dem Verein zuletzt verloren gegangen ist. Interessierte weibliche Fußballerinnen sind herzlich eingeladen, Kontakt zum Verein aufzunehmen.