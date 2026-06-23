Im FuPa-Teamcheck blickt Spielertrainer Armin Sassmann auf eine schwere Spielzeit zurück. Für den TSV Einsingen geht es in der Kreisliga B1 Donau/Iller nun vor allem darum, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen und den Blick wieder entschlossen nach vorne zu richten.
Der Abstieg des TSV liegt schwer. „Wenn man absteigt, kann man nie zufrieden sein. Wir haben uns länger als Liganeuling an die Liga gewöhnen müssen als gedacht und vor allem in der Hinrunde viel Lehrgeld gezahlt“, sagt Armin Sassmann gegenüber FuPa.
Dennoch zeigt sich der Spielertrainer kämpferisch und verweist auf die intakte Moral seiner Mannschaft: „Trotzdem haben wir als Team nie aufgegeben.“ Die sportliche Entwicklung liefert zudem durchaus Grund zur Zuversicht. „Ich glaube, dass wir trotz des negativen Erlebnisses viel Positives aus der Saison ziehen konnten. In der Liga haben wir mit den oberen Teams sehr gut mitgehalten, und auch defensiv hatten wir uns über den Saisonverlauf deutlich verbessert.“
Die Zielsetzung für die neue Saison ist unmissverständlich formuliert: „Wir wollen wieder hoch!“ Um dieses Vorhaben zu realisieren, muss sich die Mannschaft gegen starke Konkurrenz behaupten.
Armin Sassmann sieht dabei vor allem drei Teams in der Favoritenrolle: „Allmendingen hat sich gut verstärkt, mit Unterstadion ist zu rechnen, aber auch Niederhofen als Absteiger hat sicherlich den Anspruch, wieder oben anzuklopfen.“
Personell gibt es im Aufgebot einige Veränderungen. „Fabio Walter wechselt zur SSG Ulm II und Christoph Maichel wird kürzer treten. Ansonsten bekommen wir aus der A-Jugend mit Sebastian Pernes, David Müller und Niklas Klein drei super Jungs“, erklärt der Coach.
Die Vorbereitungsphase auf die Saison 2026/2027 wird auf bewährte Elemente setzen. „Wir werden die gleiche Vorbereitung haben wie letzte Saison, nur hoffentlich mit weniger Verletzungen. Als Highlight werden wir zum Fußballgolf gehen.“
Neben dem lokalen Geschehen äußert sich der Trainer auch kritisch zu den aktuellen Regeländerungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. „Es sind sehr fragwürdige Entscheidungen oder Regelungen bei der WM, die zum Beispiel in der Bundesliga deutlich anders gewertet werden“, bemängelt er.
Seine Haltung zur Übertragung solcher Neuerungen in den Amateursport ist eindeutig: „Man sollte nicht zu viel verändern wollen. Der Spaß steht im Amateurfußball im Vordergrund.“