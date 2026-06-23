„Wir wollen wieder hoch!“ FuPa-Teamcheck: Der TSV Einsingen plant nach dem bitteren Abstieg den Neuanfang in der Kreisliga B1 Donau/Iller. von fue · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Schaukal

Im FuPa-Teamcheck blickt Spielertrainer Armin Sassmann auf eine schwere Spielzeit zurück. Für den TSV Einsingen geht es in der Kreisliga B1 Donau/Iller nun vor allem darum, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen und den Blick wieder entschlossen nach vorne zu richten.

Lehrgeld und Entwicklung Der Abstieg des TSV liegt schwer. „Wenn man absteigt, kann man nie zufrieden sein. Wir haben uns länger als Liganeuling an die Liga gewöhnen müssen als gedacht und vor allem in der Hinrunde viel Lehrgeld gezahlt“, sagt Armin Sassmann gegenüber FuPa. Dennoch zeigt sich der Spielertrainer kämpferisch und verweist auf die intakte Moral seiner Mannschaft: „Trotzdem haben wir als Team nie aufgegeben.“ Die sportliche Entwicklung liefert zudem durchaus Grund zur Zuversicht. „Ich glaube, dass wir trotz des negativen Erlebnisses viel Positives aus der Saison ziehen konnten. In der Liga haben wir mit den oberen Teams sehr gut mitgehalten, und auch defensiv hatten wir uns über den Saisonverlauf deutlich verbessert.“

Klare Ambitionen Die Zielsetzung für die neue Saison ist unmissverständlich formuliert: „Wir wollen wieder hoch!“ Um dieses Vorhaben zu realisieren, muss sich die Mannschaft gegen starke Konkurrenz behaupten. Armin Sassmann sieht dabei vor allem drei Teams in der Favoritenrolle: „Allmendingen hat sich gut verstärkt, mit Unterstadion ist zu rechnen, aber auch Niederhofen als Absteiger hat sicherlich den Anspruch, wieder oben anzuklopfen.“