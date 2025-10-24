"Wir wollen wieder ein anderes Gesicht zeigen"

Nach der deutlichen Niederlage bei der SVG Göttingen wollen die Freien Turner Braunschweig am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Lengede eine Reaktion zeigen. Trainer Julian Runzer blickt dabei mit Respekt auf den kommenden Gegner, aber auch mit klarer Erwartung an seine Mannschaft.

„Lengede ist als nächster Gegner im Moment wirklich schwer einzuschätzen“, erklärte Runzer vor der Partie. „Gerade weil sie ja vor Kurzem den Trainer gewechselt haben.“ Für die Freien Turner bedeutet das: volle Konzentration auf die eigene Leistung. „Wir sind gut beraten, wenn wir in erster Linie auf uns selbst schauen“, so der Coach.

Nach dem „rabenschwarzen letzten Spieltag“, wie Runzer das 0:5 in Göttingen bezeichnete, soll die Mannschaft zu Hause nun Wiedergutmachung betreiben. „Jetzt wollen wir einfach zu Hause wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen“, betonte der Trainer. Auch Lengede musste in der jüngsten Vergangenheit einige rabenschwarze Tage hinnehmen und steht mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Platz der Landesliga.

Zuletzt siegten die Freien Turner gegen Lengede, davor gab es ein Remis. Jedoch in den vier Spielen vor dem Remis konnte je Lengede als Sieger vom Feld gehen. Entschieden ist also noch nichts, auch wenn die Rollenverteilung klar sein sollte. Die Freien Turner könnten mit einem Sieg die Negativserie von drei sieglosen Spielen beenden und in der Tabelle bis auf Rang sieben springen.