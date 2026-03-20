"Wir wollen weitermachen, sonst ist der Sieg gegen Düren nichts wert"

Luah Mahessa traf beim letzten Spiel gegen den 1. FC Düren – Foto: Boris Hempel

Am 20. Spieltag der Mittelrheinliga trifft der FC Pesch auf den FC Hennef 05. Die Ausgangslage ist klar: Während Pesch nach zwei deutlichen Niederlagen auf Wiedergutmachung aus ist, will Hennef den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern.

Trainer Ali Meybodi fordert daher vor allem eine Reaktion seiner Mannschaft: „Am Sonntag gilt: Stichwort Wiedergutmachung nach den heftigen zwei Niederlagen, die wir nicht nur in den Knochen, sondern auch in den Köpfen haben. Es ist jetzt eine Frage der Ehre.“

Die Lage beim FC Pesch bleibt äußerst angespannt. Mit lediglich fünf Punkten ist das Team abgeschlagenes Schlusslicht, die letzten beiden Spiele gingen mit 0:8 und 0:5 deutlich verloren. Der Klassenerhalt ist kein Thema mehr.

Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits in die Zukunft:

„Anhand der Leistung eines jeden Spielers werden wir viel Input in Bezug auf die Kaderplanung bekommen, welche jetzt eingleisig (Landesliga) vonstattengehen wird.“

So., 22.03.2026, 15:45 Uhr FC Pesch Pesch FC Hennef 05 FC Hennef 05 15:45 PUSH

Hennef will Abstand vergrößern

Beim FC Hennef 05 ist die Situation deutlich komfortabler, aber keineswegs entspannt. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ist das Team ordentlich aus der Winterpause gekommen und hat sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sechs Punkte.

Der Blick geht klar nach vorne, wie Sportlicher Leiter Frank Fußhöller betont:

„Pesch ist wie ein angeschlagener Boxer, sie haben nichts mehr zu verlieren. Das ist auch das, was sie so gefährlich macht.“

Trotzdem reist Hennef mit klarer Zielsetzung an:

„Bei uns ist die Tendenz positiv. Wir wollen in Pesch weitermachen und uns ins gesicherte Mittelfeld hocharbeiten. Sonst ist der Sieg in Düren nichts wert. Wir wollen den Abstand auf die Abstiegsränge auf neun Punkte stellen.“

Hinspiel macht Mut für Hennef

Das Hinspiel konnten die Hennefer mit 4:2 für sich entscheiden. Auch diesmal geht das Team als Favorit in die Partie. Doch gerade in der aktuellen Situation des Gegners ist Vorsicht geboten. Den einzigen Saisonsieg konnten die Pescher gegen Merten holen, damit hätte auch keiner gerechnet.