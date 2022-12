‘‘Wir wollen weiter wachsen‘‘ Das Jahr befindet sich in seinen letzten Zügen und beim FC Thüringen Weida wird 2023 schon fleißig vorbereitet.

So wird auch in der kommenden Zeit wieder ein großer Fokus auf die Frauenmannschaft gelegt. Im Vereinsinterview sprechen wir mit dem Trainer-Team und der sportlichen Leitung über die weiteren Vorhaben.

Die Weidaerinnen überwintern hinter dem Tabellenführer Meiningen auf Platz 2 und kämpfen um die Meisterschaft. Damit die Spielerinnen für die Rückrunde gewappnet sind, gibt es ein intensives Vorbereitungsprogramm. Zuerst stehen zwei Hallenturniere in Meuselwitz (14.01.) und in Greiz (21.01) auf dem Plan. Anschließend gibt es Testspiele gegen namhafte Gegner:

Du hast in der Vergangenheit immer Nachwuchsteams trainiert. Die Weidaerinnen sind deine erste Station im Frauenbereich. Wo siehst du Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede? Felix Pradella: ,,Ein großer Unteschied zwischen Nachwuchstrainer und Frauentrainer liegt an der Trainingsbeteiligung. Während die Nachwuchskicker vormittags die Schule besuchen und nachmittags dann das Training, müssen die Spielerinnen die Trainingszeiten mit Arbeit, Studium oder anderen Verpflichtungen abstimmen. Dies betrifft aber die Männer genauso. Ansonsten sehe ich keine weiteren erheblichen Unterschiede. Alle wollen sich beim Training weiterentwickeln und wollen lieber gewinnen als verlieren. In meiner Trainingsarbeit zwischen Kindern, Jugendlichen und Frauen hat sich nichts geändert.‘‘

Eine Woche nach dem letzten Testspiel beginnt die Rückrunde. Dann reisen die Weidaerinnen zum brisanten Derby an den Steg. Gegen den Tabellenletzten BSG Wismut Gera möchte der FCTW seinen Lauf fortsetzen. Die positiven Ergebnisse sind auch ein Verdienst des neuen Trainergespanns. Durch Felix Pradella und Lucas Kollmann konnte die Qualität in der Mannschaft gesteigert werden. Heute stehen sie uns Rede und Antwort.

Ihr überwintert auf einem phänomenalen 2. Platz. Traust du der Mannschaft den Meistertitel zu? Und falls ja: Was muss passieren, damit ihr am Ende ganz oben steht?Felix Pradella: ,,Ich bin mit dem zweiten Tabellenplatz sehr zufrieden. Es ist schön, dass wir in Schlagdistanz zum 1.Platz sind, aber die Frage für den Meistertitel stellt sich für mich nicht. Man darf träumen, aber für mich steht die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Und wenn wir in der Rückrunde sehr gute Spiele zeigen, aber trotzdem nur den 2. Platz haben, bin ich damit sehr zufrieden. Die Hinrunde hat uns gezeigt, neben den teilweise beeindruckenden Ergebnissen wie beispielsweise gegen Saalfeld oder auch Bad Salzungen, dass es sehr viele Baustellen wie beispielsweise im taktischen Verhalten oder Technik gibt, an denen wir arbeiten müssen. Ich denke, die Mannschaft hat das Konzept, wie wir spielen wollen grundsätzlich verstanden. Nun müssen wir weiter an uns arbeiten und dann werden wir sehen, was passiert.‘‘

Ähnlich sieht es auch sein Co-Trainer Lucas Kollmann, welcher bereits beim FFC Gera eine Frauenmannschaft trainierte und somit Erfahrungen in diesem Bereich hat.

Lucas Kollmann: ,,Wir sind am Anfang einer Entwicklung, die so weitergehen soll, wie sie begonnen hat. Dafür braucht es aber noch viel Zeit und Arbeit, wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir uns vorgenommen haben. Unsere Mannschaft spielt dieses Jahr um die Meisterschaft und zeigt bereits, in welche Richtung es geht''.

Neben der grandiosen Mannschaftsleistung ist auch Victoria Jähnert hervorzuheben, welche mit 23 Toren in 9 Spielen die Torjägerliste anführt. Leider überschattete eine schwere Verletzung die tolle Hinrunde. Die Mannschaftskapitänin Tina Pieper riss sich im Spiel gegen FSV Silvester Bad Salzungen das vordere Kreuzband. Die OP ist zum Glück gut verlaufen, aber hinter dem Comeback steht ein großes Fragezeichen.

Tina Pieper: ,,Nun heißt es erst einmal wieder auf die Beine kommen, aber ich bin zuversichtlich. Zur Unterstützung zum Meistertitel kann ich nun leider nicht mehr beitragen, was sehr schmerzlich für mich ist, da das schon ein großes Ziel von mir war. Gerne würde ich in einem Jahr ein Comeback geben, da ich so ungern als Kapitän die Mannschaft verlassen möchte. Dennoch liegt aktuell die Priorität bei meiner Familie, da ich auch dort schmerzlich bei den Kindern vermisst werde, weil ich sie im Alltag kaum unterstützen kann. Also schauen wir mal, was die Zeit bringt.‘‘