"Wir wollen vor allem in unserer Debütsaison erstmal ankommen"

Die SG Union Klosterfelde startet als Aufsteiger in die Saison 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Nord. Trainer Kevin Hetzel äußert sich im FuPa-Teamcheck unter anderem zur Vorbereitung, zu den Zugängen, zum Saisonziel und zum ersten Oberliga-Spiel am Freitag zu Hause gegen Tennis Borussia Berlin.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

Kevin Hetzel: Von den Neuzugängen haben wir einen sehr positiven Eindruck. Man merkt, dass Qualität dazugekommen ist und einige Spieler bereits höherklassig gespielt haben. Das tut uns extrem gut, und wir sind mit den Jungs bisher sehr zufrieden. Vor allem Kroh und Durmishi haben sich bereits jetzt als echte Leader hervorgetan und geben unserer jungen Mannschaft Halt und Stabilität.

Leon Walter macht das bisher auch super, bringt viel Tempo und Zielstrebigkeit mit, das uns sehr gut tut. Jannick Wolter ist ein unfassbares Talent, der top ausgebildet ist und uns auch absolut verstärkt. Er hat in den Testspielen bereits seine hohe Qualität gezeigt.

Emil Gustavus kenne ich noch aus unserer gemeinsamen Lichtenberg 47-Zeit. Er ist ein sehr unaufgeregter, technisch guter Spieler der wenig Fehler in seinem Spiel macht und auch mit seinem Charakter und Erfahrung der Mannschaft weiterhilft.

Luis Wesner besticht durch seine Größe und Körperlichkeit. Auch er hat viel Potenzial, in den letzten Jahren allerdings wenig gespielt und war immer wieder durch Verletzungen zurück geworfen worden. Aber gerade mit seiner Körperlichkeit wird er für uns wichtig werden, wenn er komplett fit ist.

Auf Thilo Gildenberg freue ich mich auch sehr. Leider kam er verletzt zu uns, ist aber auf einem guten Weg und sollte in den nächsten Wochen wieder auf dem Platz stehen können. Auch er geht mit großem Vorbild voran und zeigt einem enormen Ehrgeiz, da gefällt mir. Über seine fußballerischen Fähigkeiten muss man nicht viel sagen, er hat auch schon auf Regionalliga Niveau trainiert und gespielt.

Auch William Giegold und Vico Mücke bringen sehr viel Talent und gute Ausbildung mit. Beides können Unterschiedsspieler werden, sind unbekümmert und werden auch bei uns entwickeln.

FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Kevin Hetzel: Stand jetzt sind keine weiteren Zugänge geplant.

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Kevin Hetzel: Auch weitere Abgänge zeichnen sich nicht ab. Einziger kurzfristiger Abgang ist Willy Berg, der sich aufgrund des hohen Aufwandes leider dazu entschieden hat, künftig in der zweiten Mannschaft zu spielen.

FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Kevin Hetzel: Unsere größten Stärken sehe ich in der hohen Laufbereitschaft und Leidenschaft. Alle sind heiß auf die Saison und werden versuchen, in jedem Spiel alles rauszuhauen.

FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Kevin Hetzel: Für uns als Aufsteiger ist das Ziel klar: der Klassenerhalt. Die Liga ist extrem stark, deshalb wollen wir vor allem in unserer Debütsaison erstmal ankommen und uns Stück für Stück etablieren.

FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Kevin Hetzel: Für mich gehören in dieser Saison Lichtenberg 47 und Hansa Rostock II zu den absoluten Favoriten auf die Meisterschaft.

FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Kevin Hetzel: Unser Kapitän ist Philipp Einsiedel. Er sticht vor allem mit seiner Erfahrung und seinem Charakter hervor und ist ein wichtiger Führungsspieler, der die Mannschaft in der Oberliga anführen wird.

FuPa: Am Freitag, 1. August, um 20 Uhr steht für ihre Mannschaft das Auftaktspiel in der NOFV-Oberliga Nord zu Hause gegen Tennis Borussia Berlin an. Mit welchen Erwartungen gehen sie in dieses Spiel?

Kevin Hetzel: Wir freuen uns extrem auf das Spiel am Freitagabend zu Hause unter Flutlicht. Gegen eine Traditionsmannschaft wie TeBe spielen zu dürfen, ist für uns ein absolutes Highlight. Wir erwarten einen sehr starken Gegner, der uns alles abverlangen wird. Aber wir hoffen, dass wir mit vielen Fans im Rücken etwas Zählbares mitnehmen können. Beide Teams werden sich nichts schenken.