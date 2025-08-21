Rückenwind aus dem Pokal

„Nach zwei unglücklichen Niederlagen zum Auftakt in der Oberliga haben wir uns letzte Woche im Pokal in Neuruppin gegen einen ambitionierten Brandenburgligisten souverän durchgesetzt. Dieser Sieg gibt uns Rückenwind und Selbstvertrauen“, erklärt Hetzel im Vorfeld der Partie. Der Erfolg beim Brandenburgligisten war nicht nur sportlich ein Ausrufezeichen, sondern vor allem auch ein emotionaler Befreiungsschlag für das Team.

Der Pokalerfolg als Wendepunkt

Beim 3:1 in Neuruppin zeigte Union eine geschlossene Mannschaftsleistung. Vico Mücke eröffnete in der 23. Minute den Torreigen, Caner Özcin legte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach. Auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gastgeber brachte Klosterfelde nicht aus der Ruhe – nur drei Minuten später stellte Philip Einsiedel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. „Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt aus der Ruhe bringen lassen und das Spiel souverän zu Ende gebracht“, lobt Hetzel.

Optimismus für das Heimspiel

Auch wenn die Oberliga-Tabelle nach zwei Spieltagen noch keine Punkte für Union ausweist, ist die Stimmung in Klosterfelde positiv. „Zudem kommen nach und nach unsere verletzten und angeschlagenen Spieler zurück, sodass wir zuversichtlich sind, gegen Viktoria den nächsten Schritt zu machen und endlich die ersten drei Punkte einzufahren“, so Hetzel.

Starker Gegner zu Gast

Mit Viktoria Berlin reist ein Team nach Klosterfelde, das ebenfalls einen holprigen Start in die Saison erwischt hat. Nach zwei Niederlagen stehen die Hauptstädter punktgleich mit Union im Tabellenkeller. Trotzdem warnt Hetzel davor, den Gegner zu unterschätzen: „Uns ist bewusst, dass Viktoria stark ist und sich in den ersten Spielen sehr ordentlich präsentiert hat.“

Alles investieren für den ersten Dreier

Für Hetzel und sein Team ist die Marschroute klar: Einsatz, Mut und Leidenschaft sollen am Sonntag den Unterschied machen. „Wir wollen von der ersten Minute an Vollgas geben, alles investieren und die Punkte unbedingt in Klosterfelde behalten“, betont der Trainer. Gerade vor den heimischen Fans soll ein Sieg her, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.

Das Team schöpft neuen Mut

Die Rückkehr wichtiger Spieler und das gestiegene Selbstvertrauen aus dem Pokal sind Faktoren, die Union optimistisch machen. Mit der Unterstützung der eigenen Fans will die Mannschaft den ersten Saisonsieg einfahren und gleichzeitig ein Signal an die Liga senden: Union Klosterfelde ist angekommen in der Oberliga.

Anstoß in Klosterfelde

Die Partie gegen den FC Viktoria 1889 Berlin wird am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Das Team brennt darauf, den Schwung aus Neuruppin mitzunehmen und den ersten Heimsieg der noch jungen Oberliga-Saison perfekt zu machen.