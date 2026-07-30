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Der FV Ravensburg startet am Sonntag, 2. August, um 16 Uhr in die Pflichtspielsaison. In der zweiten Runde des WFV-Pokals tritt der Oberligist beim SC Türkgücü Ulm an. Während die Ravensburger in der ersten Runde ein Freilos hatten, setzte sich der Landesligist zum Auftakt auswärts mit 3:1 gegen den TSV Heimenkirch durch.

Soyudogru macht aus der Bedeutung des Pokalspiels keinen Hehl. „Die Vorfreude ist riesig, weil mit dem WFV-Pokal die Pflichtspielsaison beginnt. Wir wollen von Beginn an zeigen, dass wir heiß auf die Saison sind und uns auf diese Aufgabe freuen.“ Der Anspruch des Oberligisten ist dabei klar formuliert: „Natürlich wollen wir gegen Türkgücü Ulm unser Spiel durchziehen und die nächste Runde erreichen. Dafür müssen wir aber über die gesamten 90 Minuten hochkonzentriert auftreten.“

Nach dem letzten Vorbereitungsspiel hatte der FV Ravensburg viel Zeit, um sich auf die Trainingsarbeit und das Pokalspiel zu konzentrieren. „In den vergangenen Tagen lag der Fokus auf den Abläufen im Spiel mit und gegen den Ball. Insgesamt hat die Vorbereitung gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, auch wenn wir in einigen Bereichen noch Verbesserungspotenzial haben. Es wird von Woche zu Woche immer besser.“ Besonders zufrieden zeigte sich Soyudogru mit der Trainingsarbeit unmittelbar vor dem Pflichtspielauftakt: „Die Intensität im Training war diese Woche überragend.“

"Ziel ist es, die nächste Runde zu erreichen"



In der vergangenen Saison erreichte der FV Ravensburg das Viertelfinale des WFV-Pokals, schied dort jedoch gegen den Verbandsligisten FC Holzhausen aus. Eine langfristige Zielvorgabe formuliert Soyudogru vor dem ersten Auftritt der neuen Pokalsaison nicht. „Unser Ziel ist es, die nächste Runde zu erreichen. Im Pokal zählt jedes Spiel für sich und wir wollen so weit kommen wie möglich.“

Damit richtet sich der Blick zunächst ausschließlich auf die Aufgabe in Ulm.

Warnung vor einem Gegner mit Schwung

Der SC Türkgücü Ulm stieg als Meister der Bezirksliga Donau/Iller in die Landesliga Staffel 4 auf und bestätigte seine gute Verfassung mit dem 3:1-Erfolg in Heimenkirch. „Wir erwarten einen selbstbewussten Gegner, der mit viel Energie und Einsatz auftreten wird", sagt Soyudogru zum Spiel.

Der Ravensburger Trainer verweist ausdrücklich auf die jüngsten Erfolge der Ulmer. „Durch den Aufstieg und dem weiterkommen gegen Heimenkirch haben sie einen Lauf und werden versuchen, diesen Schwung auch gegen uns mitzunehmen. Deshalb müssen wir von Beginn an wach und konzentriert sein. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen.“

Konkurrenzkampf auf allen Positionen

Personell kann der FV Ravensburg weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. „Die personelle Situation ist insgesamt gut. Wir sind bisher zum Glück weitgehend verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Dadurch haben wir einen guten Kader zur Verfügung und einen Konkurrenzkampf auf allen Positionen. Genau das wollten wir erreichen, denn nur so können wir uns weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen.“ Der erste Nachweis soll nun im WFV-Pokal folgen.