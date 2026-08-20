"Wir wollen versuchen, mindestens einen Punkt mitzunehmen" Der TSC Vahdet Braunschweig empfängt am dritten Spieltag den noch punktlosen TSV Wipshausen von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Während der TSC Vahdet Braunschweig mit vier Punkten und 5:0 Toren auf Rang vier steht, wartet der TSV Wipshausen nach zwei Niederlagen noch auf den ersten Zähler. Trainer Andreas Laurer sieht seine Mannschaft dennoch nicht chancenlos.

Der TSC Vahdet Braunschweig hat nach zwei Spieltagen vier Punkte auf dem Konto und steht damit auf dem vierten Tabellenplatz. Nach dem torlosen Auftakt beim FC Wenden folgte am vergangenen Spieltag ein deutlicher 5:0-Erfolg gegen den FC Heeseberg. Usta und Ayaz sorgten dabei für die fünf Treffer. Mit dem TSV Wipshausen kommt nun der Tabellen-14. nach Braunschweig. Vahdet geht damit als klar besser platzierte Mannschaft in das Duell. Die Gastgeber haben bislang kein Gegentor kassiert und können mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Wipshausen will spielerisch Fortschritte machen Der TSV Wipshausen wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Punkt. Auf die 1:6-Niederlage zum Saisonauftakt folgte am vergangenen Sonntag ein 2:3 beim TSV Schwicheldt. Damit steht Wipshausen bei null Punkten und einem Torverhältnis von 3:9. Trotz der Niederlage sah Trainer Andreas Laurer im vergangenen Spiel Fortschritte. „Am Sonntag wollen wir in erster Linie weiter daran arbeiten uns spielerisch zu verbessern. In unserem letzten Spiel in Schwicheldt ist uns das schon relativ gut gelungen, allerdings ohne etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt Laurer.