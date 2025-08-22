„Wir wollen definitiv an der zweiten Halbzeit vom Mittwoch anknüpfen und über 90 Minuten unseren Matchplan umsetzen“, betont Langemeyer. Zwar verlor man gegen den Titelaspiranten aus Bevern mit 2:3, doch die Leistung stimmte. Die Begeisterung, die Dinklage derzeit in der Region entfacht, möchte man nun auch in Punkte ummünzen. „Wir wollen unseren Weg bestätigen und Punkte holen“, so der Coach.

Vorwärts Nordhorn reist als ambitionierter Gegner an – in der vergangenen Saison schloss der Club als Tabellendritter ab und gilt auch in dieser Spielzeit als Kandidat für die oberen Plätze. „Nordhorn ist fußballerisch stark und hat den Anspruch, oben mitzuspielen. Genau das macht Bock auf Sonntag“, sagt Langemeyer. In der abgelaufenen Saison konnten beide Kontrahenten je eines der direkten Duelle gewinnen. Tabellarisch trifft Platz acht auf Platz sechs und es geht darum, den Anschluss an die Spitze zu halten.

Die Zuschauer können sich also auf einen intensiven Fußballnachmittag einstellen. „Es wird wieder ein Spektakel – wir freuen uns auf viele Fans und wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen“, so der Dinklager Trainer. Anpfiff ist am Sonntag in Dinklage um 15.00 Uhr