„Wir wollen unseren Fans nochmal was bieten“ MTV empfängt Bad Harzburg

Der MTV Salzdahlum empfängt am Sonntag die ambitionierte TSG Bad Harzburg. Für das Team von Trainer Jens Hueske geht es in erster Linie darum, sich im letzten Heimspiel der Saison vor eigenem Publikum würdig zu präsentieren.

Wenn der Tabellen-13. MTV Salzdahlum am Sonntag (Anstoß: 15:00 Uhr) die drittplatzierte TSG Bad Harzburg empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonverläufe unterschiedlicher kaum sein könnten. Während Bad Harzburg mit 53 Punkten und einer starken Bilanz von 16 Siegen aus 26 Partien berechtigte Ambitionen auf einen Platz in der Top-Drei hegt, kämpft Salzdahlum mit 25 Punkten weiterhin gegen den Abstieg.

Für MTV-Trainer Jens Hueske steht die sportliche Herausforderung außer Frage: „Bad Harzburg hat die letzten Spiele sehr souverän gewonnen. Das wird eine richtig schwere Sache.“ Vor allem die spielerische Qualität der Gäste beeindruckt: „Sie haben über die Flügel unglaublich schnelle Spieler und machen echt wenig Fehler. Vorne im Zentrum mit Marcel Schare haben sie einen technisch versierten Stürmer.“

Trotz der klaren Rollenverteilung will der Gastgeber im letzten Heimspiel nicht kampflos die Punkte hergeben. Zumal es sich um das letzte Heimspiel der Saison handelt: „Nichtsdestotrotz wollen wir unseren Fans nochmal was bieten“, so Hueske.