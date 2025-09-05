Der VfL Wahrenholz reist am Sonntag mit Rückenwind nach Wolfsburg. Nach vier Spieltagen rangiert die Mannschaft mit neun Punkten auf Platz vier der Bezirksliga und hat sich mit drei Siegen in Serie in der Spitzengruppe etabliert. Gegner SSV Vorsfelde II sammelte bislang sieben Zähler und liegt als Tabellenachter in Schlagdistanz zur oberen Hälfte.

„Wir wollen unsere Serie ausbauen, wollen weiter ungeschlagen bleiben“, betont VfL-Trainer Marcel Neumann. Trotz zahlreicher Ausfälle – unter anderem fehlen Kapitän Dorian Henneicke (Rotsperre) sowie mehrere verletzte Spieler – blickt der Coach zuversichtlich auf das Duell. „Dennoch haben wir auf jeden Fall genug Leute zur Verfügung.“

Neumann erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Ich glaube, wir treffen auf eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, die auch zuletzt gezeigt hat, dass sie nach oben wollen. Für mich gehören sie da auch definitiv hin.“ Besonders das Pressing und die körperliche Präsenz der Gastgeber hebt der VfL-Trainer hervor. Gleichwohl sieht er Chancen: „Ich habe allerdings auch schon die eine oder andere Schwachstelle entdeckt, die wir vielleicht ausnutzen können.“

Für Wahrenholz gilt es, die eigene Formstärke mit taktischer Disziplin zu verbinden und auswärts ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen. „Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir auch Vorsfelde schlagen. Und so werden wir ins Spiel gehen“, erklärt Neumann.

Mit einem Sieg könnte Wahrenholz den Anschluss an die Tabellenspitze festigen. Vorsfelde wiederum hat die Möglichkeit, mit einem Erfolg gegen Wahrenholz selbst in die oberen Ränge vorzustoßen – die Ausgangslage verspricht ein intensives Bezirksliga-Duell.