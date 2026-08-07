„Wir wollen unsere Prinzipien auf den Platz bringen“

– Foto: Volkhard Patten

Nach dem erfolgreichen Start im Bezirkspokal beginnt für den SV Lengede und den VfB Rot-Weiß Braunschweig am Sonntag die reguläre Bezirksliga-Saison. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in den Auftakt, wissen aber um die Herausforderungen einer ausgeglichen besetzten Liga.

Lengede setzte sich in der ersten Runde beim SV Union Salzgitter mit 3:1 durch. Rot-Weiß Braunschweig feierte beim SV Innerstetal einen 4:1-Auswärtserfolg. Die Ergebnisse sorgen für einen positiven Start, ersetzen jedoch nicht die Herausforderungen, die der Ligabetrieb mit sich bringt.

Die ersten Pflichtspiele der neuen Saison sind absolviert, nun richtet sich der Blick auf den Ligaauftakt. Der SV Lengede empfängt am ersten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2 den VfB Rot-Weiß Braunschweig. Beide Mannschaften konnten sich am vergangenen Wochenende im Bezirkspokal durchsetzen und reisen beziehungsweise gehen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit.

Mit Rot-Weiß Braunschweig erwartet Güzel direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. „Uns erwartet direkt eine interessante Aufgabe, bei der wir sehen werden, wo wir aktuell stehen“, erklärt er. Entscheidend sei für seine Mannschaft, die eigenen Vorstellungen umzusetzen: „Für uns geht es vor allem darum, unsere eigenen Prinzipien auf den Platz zu bringen und unsere Spielstruktur umzusetzen.“

Für SV-Lengede-Trainer Murat Güzel ist die Vorfreude auf den Saisonbeginn groß. „Auf das erste Ligaspiel freuen wir uns natürlich riesig. Nach der Vorbereitung fiebert jede Mannschaft diesem Moment entgegen“, sagt der Coach.

Dabei legt der Trainer besonderen Wert auf einen konzentrierten Beginn und eine geschlossene Mannschaftsleistung. „Wichtig wird sein, dass wir von der ersten Minute an da sind, mutig spielen und auch in schwierigen Situationen füreinander einstehen und in Lösungen denken“, so Güzel.

Nach einer Vorbereitung mit zahlreichen neuen Eindrücken will Lengede in der Bezirksliga den nächsten Entwicklungsschritt machen. „Die Jungs haben in den letzten Wochen sehr gut gearbeitet und ich freue mich darauf, sie jetzt im Wettbewerb zu sehen gemeinsam mit unseren Fans“, sagt Güzel.

Für die Saison hat sich der Verein vorgenommen, nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch eine Mannschaft zu formen, mit der sich das Umfeld identifizieren kann. „Wir wollen attraktiven und leidenschaftlichen Fußball zeigen, viele Punkte sammeln und jedes Spiel mit dem Anspruch angehen, erfolgreich zu sein“, erklärt der Trainer.

Gleichzeitig warnt Güzel vor der Konkurrenz. „Wir wissen aber auch, dass es ein langer Weg wird. Die Liga ist ausgeglichen und wir müssen uns jede Woche aufs Neue beweisen.“ Der Schlüssel werde sein, „als Team zusammenzuhalten und unsere Stärken gemeinsam auf den Platz zu bringen“.

Rot-Weiß Braunschweig setzt auf Geschlossenheit

Auch beim VfB Rot-Weiß Braunschweig ist die Vorfreude auf den Saisonstart groß. Trainer Tolga Izigüzel sieht seine Mannschaft nach einer intensiven Trainingswoche gut vorbereitet. „Wir freuen uns sehr. Die Trainingswoche ist seit letzter Woche schon sehr, sehr gut besetzt mit 18, 19 Mann immer“, berichtet der Coach.

Die Vorbereitung auf den Gegner sei abgeschlossen. „Wir haben uns gut drauf eingestellt. Der Matchplan wurde weitergegeben an die Jungs und wir haben das auch so trainiert, wie wir am Sonntag spielen wollen“, sagt Izigüzel.

Trotz der guten Vorbereitung erwartet der Trainer eine schwierige Aufgabe. „Wird kein leichtes Spiel natürlich, jedes Spiel wird schwer“, betont er.

Für Rot-Weiß Braunschweig geht es in der neuen Saison zunächst darum, sich in der Bezirksliga zu etablieren. „Die Ziele sind klar: Wir wollen den Klassenerhalt schaffen, und das wird schon schwer genug“, sagt Izigüzel.

Angesichts der starken Konkurrenz erwartet der Trainer eine intensive Spielzeit. „Gerade mit den Mannschaften, die dieses Jahr in der Bezirksliga drin sind, ist jedes Spiel für uns ein Finalspiel“, erklärt er. Der Anspruch sei dennoch, unabhängig vom Gegner regelmäßig zu punkten. „Wir wollen, egal gegen wen es geht, natürlich punkten. Und das wollen wir Sonntag natürlich auch.“

Der Saisonauftakt in Lengede bietet damit beiden Mannschaften die erste Gelegenheit, ihre Ambitionen unter Wettbewerbsbedingungen zu zeigen. Die Tabelle ist nach dem ersten Spieltag noch ohne Aussagekraft – die ersten Punkte könnten jedoch bereits früh eine wichtige Rolle spielen.