„Wir wollen unsere Platzierung weiter verbessern“

Im FuPa-Teamcheck spricht Abteilungsleiter Max Döbbelin vom TSV Wustrau über die abgelaufene Saison in der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin, ein erfolgreiches Trainingslager in Zinnowitz, junge Spieler mit großen Entwicklungsschritten und prominente Neuzugänge.

Rückblick auf eine erfolgreiche Saison Max Döbbelin zieht ein positives Fazit: „Das vor der Saison gesteckte Ziel wurde mit dem dritten Platz erreicht. Zudem ist es uns gelungen, eigene Nachwuchsspieler erfolgreich in die Mannschaft zu integrieren.“ Der TSV Wustrau hat damit seine selbst gesteckten Erwartungen erfüllt und zugleich die Basis für die kommenden Jahre gelegt.

Junge Talente im Aufwind Auch personell gibt es Grund zur Freude. „Besonders erfreulich ist die Entwicklung unserer jungen Spieler wie Marc Pfefferle, Jannis Rehfeld und Erik Michaelis, die in der abgelaufenen Saison einen großen Schritt nach vorn gemacht haben“, sagt Döbbelin. Er betont zugleich den Wert der Routiniers: „Auch erfahrene Kräfte wie Kapitän Erik Block sorgten mit ihrer konstant starken Leistung für Stabilität innerhalb des Teams.“

Höhepunkt der Vorbereitung in Zinnowitz Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit hatte für die Mannschaft ein besonderes Highlight. Döbbelin beschreibt es so: „Die Mannschaft fuhr vom 15. bis zum 17. August ins Trainingslager nach Zinnowitz. Neben intensiven Trainingseinheiten und einem souveränen Sieg im Testspiel konnte die Mannschaft enger zusammenrücken.“ Dieser Mix aus sportlicher Arbeit und Teambuilding gibt Rückenwind für die neue Saison.

Rückkehrer als Torjäger

Ein weiterer Grund zur Zufriedenheit ist die Rückkehr von Domenic Dean Biemann. „Rückkehrer Domenic Dean Biemann fand schnell wieder Anschluss und krönte seine starke Saisonleistung mit dem Gewinn der Torjägerkanone“, hebt Döbbelin hervor. Damit wurde er zu einer der Schlüsselfiguren in der Offensive.

Ziele für die neue Saison

Auf die neue Spielzeit blickt der TSV Wustrau ambitioniert. „In der Vorbereitungsphase liegt unser Fokus darauf, die Neuzugänge schnell zu integrieren und eine starke Mannschaft zu formen. Nachdem wir in der letzten Saison den dritten Platz erreichen konnten, streben wir in dieser Saison eine Weiterentwicklung an und werden alles daransetzen, unsere Platzierung aus dem letzten Jahr weiter zu verbessern“, erklärt Döbbelin.

Meisterschaftsfavoriten im Blick

Auch die Konkurrenz hat er im Blick: „Union Neuruppin: Nachdem sie im letzten Jahr nur knapp am ersten Platz vorbeigeschrammt sind, geht die erfahrene Mannschaft nahezu unverändert in die neue Saison. Diese Kontinuität und das hohe Maß an Routine machen Union erneut zu einem der absoluten Favoriten.“ Daneben sieht er einen weiteren Kandidaten: „Eiche 05 Weisen: Als Absteiger aus der Landesklasse West dürfte das Team in der neuen Spielzeit ebenfalls zu den Spitzenteams zählen, sollten Sie keine nennenswerten Abgänge haben.“

Veränderungen auf der Trainerbank

Auch auf der Kommandobrücke gibt es Bewegung. „Jens Törber war Interimstrainer, bleibt im Verein als Nachwuchsleiter tätig“, sagt Döbbelin. Für die Zukunft setzt der Verein auf ein neues Duo: „Marco Urner vom MSV 1919 Neuruppin II ist neuer Cheftrainer“ sowie „Vadim Logins, zuletzt beim MSV 1919 Neuruppin, ist spielender Co-Trainer.“ Damit wird die sportliche Leitung neu aufgestellt.

Abgänge im Kader

Auf der Spielerseite musste der TSV einige Abgänge verkraften. Luca Wegner wechselte zu SV Eintracht Alt Ruppin. Stephen Polei, Benjamin Walter und Alexander Piglas schlossen sich der zweiten Mannschaft des TSV Wustrau an. Phillip Wolff tritt künftig für die Ü35 des TSV an, während Stephan Stäbler eine Pause einlegt.

Breite Verstärkung durch Neuzugänge

Demgegenüber konnte sich der TSV Wustrau mit einer ganzen Reihe von Spielern verstärken. Als Zugänge stehen fest: Pierre Gabelin (MSV 1919 Neuruppin II), Sören Grashoff (MSV 1919 Neuruppin II), Moritz Focke (MSV 1919 Neuruppin II), Jean Lukaschewski (MSV 1919 Neuruppin II), Marlon Bohne (Herzberger SV), Ben Sawatzki (Löwenberger SV), Erik Gürtel (SV Eintracht Alt Ruppin) sowie Pascal Kornetzky (SV Eintracht Alt Ruppin II). Mit dieser Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern soll die Grundlage für eine erfolgreiche Saison geschaffen werden.

Ambitionen und Zusammenhalt

Alle Worte von Max Döbbelin deuten auf klaren Ehrgeiz hin. Der TSV Wustrau will die Neuzugänge integrieren, die Entwicklung fortführen und die eigene Platzierung verbessern. Döbbelins Fazit ist eindeutig: „Wir wollen unsere Platzierung aus dem letzten Jahr weiter verbessern.“