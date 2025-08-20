 2025-08-20T04:22:19.839Z

„Wir wollen unsere Mentalität und Qualität auf den Platz bringen"

TuS Pewsum reist zum SV Wallinghausen

Der TuS Pewsum musste am vergangenen Sonntag den ersten kleinen Dämpfer der Saison hinnehmen – nach zwei Siegen zum Auftakt reichte es im Derby gegen den SV Hage nur für ein 3:3. Dennoch zählt das Team von Trainer Jonas Petersen mit sieben Punkten aus drei Spielen nach wie vor zu den Titelkandidaten und will nun im kommenden Spiel gegen den SV Wallinghausen den nächsten Dreier einfahren. Jonas Petersen hat sich vor der Begegnungen einigen Fragen gestellt.

Was erwartet ihr für einen Gegner ?

Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner, der auf heimischem Platz alles reinhauen wird. Nichtsdestotrotz wissen wir was wir können und wollen unsere Mentalität und Qualität auf den Platz bringen.

Wallinghausen hat zuletzt deutlich mit 6:1 in Aurich gewonnen – Wie muss eure Defensive agieren, um die Offensive des SVW aufzuhalten ?

Wie schon in den ersten drei Pflichtspielen müssen wir als Mannschaft alle diszipliniert gegen den Ball arbeiten und uns mit den Bedingungen vor Ort schnell zurechtfinden. Darüber hinaus geht es aber auch um die Umschaltaktionen sowie das Spiel mit dem Ball.

Wie sieht eure Personallage vor dem Spiel aus ?

Personell werden Dirk Frerichs sowie Jean Paul Bamezon wieder Optionen im Kader sein. Auf Luca Wolthoff, Hauke Westermann sowie die Langzeitverletzten Jens Eeten und Brayan Hernandez Asprilla werden wir noch verzichten müssen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14 Uhr in Wallinghausen.

