"Wir wollen unsere Chance nutzen und sind richtig geil auf das Spiel"

Oliver Ofentausek rechnet sich auch für das Spiel gegen die TSG Backnang etwas aus. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Berg steht vor einem besonderen Abend in seiner Vereinsgeschichte. Am Dienstag trifft der Verbandsligist um 19 Uhr im Viertelfinale des WFV-Pokals auf den Oberligisten TSG Backnang. Es ist das erste Mal, dass der Verein diese Runde erreicht hat und nun die Möglichkeit hat ins Halbfinale einzuziehen, nachdem es in der Liga momentan etwas durchwachsen läuft.

Im vergangenen Ligaspiel offenbarte die Mannschaft ihre derzeitigen Probleme. Gegen den FSV Waiblingen führte der TSV bereits früh mit 3:0, baute den Vorsprung später sogar auf 4:2 aus – und verlor dennoch mit 4:5. Trainer Oliver Ofentausek sieht die Ursache vor allem in mentalen Aspekten. „Das größte Problem war, dass wir uns nach dem 0:3 und nach dem 2:4 zu sicher waren, das Spiel zu gewinnen. Wie man schmerzlich festgestellt hat, ist das Spiel erst dann gewonnen oder verloren, wenn der Schiri abpfeift.“

Auch insgesamt zeigt sich der Trainer mit dem bisherigen Verlauf nach der Winterpause unzufrieden, da die Mannschaft aus seiner Sicht noch nicht an die Form der Vorrunde anknüpfen konnte. Der TSV Berg steht aktuell mit 41 Punkten auf Rang fünf der Verbandsliga Württemberg, konnte jedoch aus den letzten fünf Spielen lediglich fünf Punkte holen.

Diese fehlende Konstanz prägt die sportliche Situation der Mannschaft, die einerseits in der Tabelle noch gut positioniert ist, andererseits aber den eigenen Ansprüchen hinterherläuft. Das Pokalspiel kommt daher zu einem Zeitpunkt, an dem der Fokus bewusst verschoben werden kann.

Pokal als Chance auf ein anderes Gesicht

Ofentausek sieht im Viertelfinale eine willkommene Gelegenheit, die Perspektive zu verändern. „Das Pokalspiel kommt zur richtigen Zeit. Jetzt geht es mal nicht um Punkte.“ Stattdessen rückt der sportliche Reiz in den Vordergrund: „Einfach ein geiles Spiel zu spielen, sich wieder gegen einen Oberligist zu messen und die Chance zu haben ins Halbfinale zu kommen. Wir hoffen auf weiterhin gute Unterstützung vom Umfeld wie in den Pokalspielen zuvor und auch in den Ligaspielen.“ Bereits im Achtelfinale hatte sich der TSV Berg gegen den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mit 7:5 nach dem Elfmeterschießen durchgesetzt.

Selbstbewusst in den Pokalfight

Mit der TSG Backnang wartet erneut ein Oberligist. Ofentausek zeigt sich dennoch optimistisch. "Ich bin mir sicher, dass wir morgen ein anderes Gesicht zeigen werden. Wenn wir unser gewohntes Gesicht zeigen, dann ist das Spiel offen und wir werden sicher einen Pokalfight sehen und Backnang alles abverlangen.“

Die Zielsetzung ist klar formuliert: „Wir wollen unsere Chance nutzen. Keine Angst, kein Abwarten, zeigen, dass wir eine Spitzenmannschaft in der Verbandsliga sind, uns nicht verstecken müssen und richtig geil sind auf das Spiel.“