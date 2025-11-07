"Wir wollen unser Spiel durchdrücken" – Wendezelle empfängt Hondelage

Nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg in Lamme will Wendezelle den Schwung mitnehmen und seine beeindruckende Serie fortsetzen. Trainer Marius Plote erwartet jedoch ein intensives Duell: „Ich glaube, mit Hondelage erwartet uns eine der defensivstärksten und stabilsten Mannschaften der Liga. Und vorne zusätzlich mit Broders einen Stürmer, der wenig Chancen braucht, um Tore zu machen – gerade auch nach Standards.“

Entsprechend klar ist der Plan des TSV-Coachs: „Wir wollen verhindern, dass Hondelage viele Eckbälle oder Einwürfe im letzten Drittel bekommt. Gleichzeitig wollen wir weiter unser Spiel durchdrücken, aktiv nach vorne spielen und uns gar nicht groß auf den Gegner einstellen.“

Wendezelle (31 Punkte, 55:14 Tore) könnte mit einem Sieg Druck auf Spitzenreiter Lehndorf (33 Punkte) ausüben und so das kommende direkte Duell zum absoluten Spitzenspiel machen. „Wir wollen den nächsten Dreier einfahren, um dann vernünftig in das Topspiel gegen Lehndorf zu gehen“, betont Plote.

Auch auf der Gegenseite ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst. MTV-Coach Rafael Schindzielorz berichtet von einer hitzigen Vorgeschichte: „Nach mehrmaligen Anfragen auf eine Spielverlegung wurde das von Wendezelle abgelehnt, selbst der Staffelleiter hatte drum gebeten. Meine Spieler wissen, was sie da erwartet. Wir werden alles versuchen, um da was mitzunehmen – auch wenn es nicht einfach wird. Wendezelle hat sich zu einer Top-Mannschaft entwickelt.“

Der MTV Hondelage reist nach dem jüngsten 4:2-Heimsieg gegen Heeseberg mit Selbstvertrauen an, während Wendezelle ebenfalls mit breiter Brust in die Partie geht. Alles spricht für ein intensives Duell zweier formstarker Teams – mit richtungsweisendem Charakter im Aufstiegsrennen.