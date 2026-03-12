"Wir wollen unser Spiel durchbringen"

– Foto: Rein

Für den MTV Wolfenbüttel steht am Sonnabend eine richtungsweisende Partie in der Oberliga Niedersachsen an. Am 22. Spieltag gastieren die Lessingstädter beim TSV Wetschen, der derzeit auf Rang 14 liegt und damit ebenfalls mitten im Abstiegskampf steckt.

Dogan erwartet eine intensive Begegnung. Der Gegner sei eine „sehr körperbetonte Mannschaft“, die früh anlaufen werde und viel über Zweikämpfe sowie lange Bälle komme. Entsprechend müsse seine Mannschaft dagegenhalten und defensiv stabil auftreten.

MTV-Trainer Deniz Dogan sieht sein Team trotz weiterhin angespannter Personallage vorbereitet auf die Aufgabe. „Die Vorbereitung läuft grundsätzlich ganz ordentlich, wenn man die personellen Ausfälle einmal ausklammert. Zwei Spieler kehren zwar zurück, dafür fällt wieder einer aus“, sagte der Coach. Zwar könne seine Mannschaft nicht aus dem Vollen schöpfen, doch Ausreden wolle man nicht suchen. „Wir werden auf jeden Fall elf Spieler auf den Platz bringen und haben auch noch zwei oder drei Optionen auf der Bank.“

Im Hinspiel hatte der MTV mit 1:0 die Oberhand behalten. Auch diesmal wollen die Wolfenbütteler ihren Ansatz beibehalten. „Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzubringen“, erklärte Dogan. In der Offensive sieht er sein Team auf einem ordentlichen Weg. „Mit dem Tore schießen funktioniert es momentan ganz ordentlich.“ Entscheidender werde jedoch sein, die Defensive zu stabilisieren und weniger Gegentreffer zu kassieren.

Dass der MTV zuletzt wieder Selbstvertrauen sammeln konnte, zeigte der klare 6:2-Heimsieg gegen den FC Verden 04. Nach frühem Rückstand drehten die Wolfenbütteler die Partie durch Tore von Phil Brand, Maximilian Moslener (zwei), Akram-Dine Mohamadou (zwei) und Hannes Joppich deutlich.

Der TSV Wetschen hingegen unterlag zuletzt bei Eintracht Braunschweig II mit 2:3. In der Tabelle liegt der Aufsteiger mit zwölf Punkten auf Rang 14, während Wolfenbüttel mit zwanzig Punkten den 13. Platz belegt.

Für Dogan steht deshalb fest, welche Bedeutung die Begegnung hat. „Uns ist bewusst, dass dieses Spiel sehr wichtig sein kann. Es kann gewisse Weichen stellen.“ Entscheidend werde sein, dass seine Mannschaft von Beginn an präsent ist: „Wir müssen von Anfang an hellwach und voll da sein.“