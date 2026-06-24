„Wir wollen uns vor niemandem verstecken"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Die TSG Reutlingen hat eine bemerkenswerte Premierensaison hinter sich: Als kompletter Neustart mit einer blutjungen Mannschaft gelang am Ende der Aufstieg in die Kreisliga A Alb. Im FuPa-Teamcheck blickt Spielleiter Sascha Olbrich auf eine Saison zurück, die aus einer Ansammlung von Individualisten ein echtes Team geformt hat – und erklärt, warum der Klub auch in der höheren Klasse keine Angst vor der Konkurrenz hat.

Es war kein gewöhnlicher Saisonstart. Rund 20 bis 25 neue Spieler, ein Altersdurchschnitt von gerade einmal 21 Jahren – die TSG Reutlingen ging als jüngstes Team der Liga in die Spielzeit 2025/2026. Dass daraus eine Erfolgsgeschichte werden würde, war keineswegs selbstverständlich. Doch die Mannschaft wuchs mit ihren Aufgaben. Vor allem die Rückrunde war eindrucksvoll: ohne Niederlage, mit nur einem Unentschieden und einem Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen SSV Rübgarten. „Rückblickend können wir stolz auf das Erreichte sein. Aus einer neu zusammengestellten und sehr jungen Mannschaft ist innerhalb einer Saison ein echtes Team geworden, das sich seinen Erfolg hart erarbeitet hat", sagt Sascha Olbrich gegenüber FuPa. Den Relegationsplatz erkämpft, die Relegation bestanden – der Aufstieg war verdient.

Vorbereitung mit Anspruch: Starke Testgegner als Gradmesser

Am 7. Juli startet die TSG Reutlingen mit dem Trainingsauftakt in die Vorbereitung auf die erste Saison in der A-Liga. Der Anspruch ist klar: Wer in der höheren Klasse bestehen will, muss sich schon in der Vorbereitung daran messen. Deshalb wurden gezielt anspruchsvolle Testspielgegner ausgewählt, die frühzeitig zeigen sollen, wo die Mannschaft steht. Einstellung und Teamgeist – die beiden Säulen der vergangenen Saison – sollen auch die Vorbereitung prägen.

Zwei Eigengewächse ragen heraus

Die größte Stärke des Vereins liegt im eigenen Nachwuchs – und das zeigte sich in der Rückrunde besonders deutlich. Maximilian Stein spielte samstags für die A-Jugend und sonntags für die erste Mannschaft, ohne dabei in seinen Leistungen nachzulassen. Lukas Mayer kehrte nach einer Verletzung zurück und entwickelte sich zur tragenden Säule im Mittelfeld. Beide stammen aus der eigenen Jugend – und stehen exemplarisch für die Vereinsphilosophie der TSG Reutlingen: Nachwuchsförderung als Fundament für nachhaltigen Erfolg.

Ziel: Einstelliger Tabellenplatz – und keine falsche Bescheidenheit

Als Aufsteiger könnte man klein reden, was möglich ist. Bei der TSG Reutlingen tut man das nicht. „Wir gehen mit breiter Brust in die Saison, weil wir wissen, was wir als Mannschaft leisten können", so Olbrich. Das konkrete Ziel: ein einstelliger Tabellenplatz in der Kreisliga A. Gleichzeitig bleibt man realistisch – jeder Punkt muss erarbeitet werden. „Wenn wir weiterhin mit der gleichen Leidenschaft, dem gleichen Zusammenhalt und der gleichen Einsatzbereitschaft auftreten wie in der vergangenen Saison, ist vieles möglich."

Kaderumbau mit klarer Handschrift: Jugend plus gezielte Verstärkung

Personell gibt es Bewegung – aber mit System. Auf der Abgangsseite verlässt Max Stier Velasco den Verein nach seinem Studium in Richtung Spanien. Gleich fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend rücken dafür in den Aktivenbereich auf: Maximilian Stein, Tiago Logerot, Anton Kasanski, Jeremy Socher und Lukas Marx. Aus der eigenen U23 wird zudem Denis Bujor hochgezogen. Ergänzt wird der Kader durch externe Zugänge: Stefan Kis kommt vom FK Sloboda Salas aus Serbien, Balasz Varga vom Mori SE aus Ungarn, und Ismael Sterz vom Würzburger FV ist bereits gegen Ende der vergangenen Saison dazugestoßen.

Zwei Favoriten: Young Boys und Degerschlacht

Den Titel in der Kreisliga A traut Olbrich vor allem zwei Teams zu: Young Boys Reutlingen II hätten sich gezielt und hochwertig verstärkt und seien von Beginn an im oberen Tabellenbereich zu erwarten. Auch der SV Degerschlacht werde nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison erneut oben angreifen. Für die TSG Reutlingen selbst gilt: mithalten und überraschen.

Regeländerungen willkommen – auch im Amateurfußball

Die neuen Regelanpassungen rund um Eckbälle sowie bei Wechseln und Verletzungsunterbrechungen zur Vermeidung von Zeitspiel bewertet Olbrich positiv. Sie machten das Spiel dynamischer und fairer, ließen weniger Raum für bewusste Verzögerungen und kämen dem Spielfluss zugute. Sein Fazit: „Wenn diese Regeln konsequent angewendet werden, können sie einen positiven Einfluss auf Tempo, Effizienz und Fairness im Spiel haben." Eine klare Aussage – und eine, die auch für den Amateurfußball gilt.