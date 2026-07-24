„Wir wollen uns Spiel für Spiel entwickeln“

– Foto: Marcel Eichholz

Im FuPa-Teamcheck gibt Jörg Rutkowski, Trainer des FC Förderkader Rene Schneider, Einblicke in die Vorbereitung des Klubs aus der Verbandsliga. Der Coach zeigt sich mit den ersten Wochen zufrieden, setzt auf die Entwicklung seiner Mannschaft und verzichtet bewusst auf öffentliche Saisonziele.

Für Jörg Rutkowski ist die Vorbereitung zwar noch in einer frühen Phase, dennoch stimmt ihn der bisherige Verlauf optimistisch. Nach den ersten Einheiten und dem Auftakt im Testspiel sieht der Trainer sein Team auf einem guten Weg.

Gleichzeitig richtet der Trainer den Blick bereits auf die kommenden Wochen. „Wir wollen schauen, dass wir nachhaltig eine sehr gute Trainingsbeteiligung haben. Diese ist für unsere Entwicklung unabdingbar.“

„Die Vorbereitung ist noch relativ jung. Wir absolvierten bisher vier Trainingseinheiten auf dem Platz, hatten ein Testspiel gegen Anker Wismar und waren neben dem Platz aktiv. Derzeit läuft alles so, wie wir im Trainerteam uns das vorgestellt haben. Wir hatten mit Anker Wismar im ersten Test einen sehr guten Gegner. Mit dem Verlauf und den Umsetzungen waren wir absolut zufrieden“, sagt Jörg Rutkowski gegenüber FuPa.

Keine Veränderungen im Kader geplant

Beim FC Förderkader Rene Schneider setzt man in dieser Transferperiode auf Kontinuität. Externe Zugänge gab es bisher nicht.

„Wir haben keine Zugänge von extern.“

Genauso wenig plant man beim FC Förderkader mit neuen Transfers.

„Nein, wir werden keine Spieler holen", betont der Chefcoach

Bei den Abgängen rechnet der Trainer ebenfalls nicht mit größeren Veränderungen, schließt Überraschungen aber nicht vollständig aus.

„Überraschungen gibt es immer, aber ich denke nicht, dass wir jetzt noch Abgänge haben werden.“

Fußballerische Qualität und Mentalität im Fokus

Die Stärken seiner Mannschaft sieht Rutkowski sowohl in der Ausbildung als auch in der Einstellung. Gleichzeitig macht er deutlich, dass diese Qualitäten kontinuierlich gepflegt werden müssen.

„Ich sehe eine gute fußballerische Ausbildung. Eine weitere Stärke ist unsere Mentalität. Dennoch müssen wir schauen, dass wir nicht aufhören, weiterhin auch daran zu arbeiten. Die Einstellung spielt aus meiner Sicht eine sehr große Rolle. Wir schauen, dass wir als Team noch näher zusammenrücken.“

Keine Tabellenziele als Maßstab

Während viele Vereine vor dem Saisonstart klare Platzierungen ausgeben, verfolgt der FC Förderkader Rene Schneider bewusst einen anderen Ansatz. Für Jörg Rutkowski stehen interne Themen und die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund.

„Wir haben keine Saisonziele definiert. Intern gibt es ein, zwei Themen, an denen wir festhalten wollen, und damit sind wir gut aufgestellt. Wir werden definitiv nicht über Klassenerhalt, Tabellenmitte oder Top 5 sprechen.“

Eine ausgeglichene Verbandsliga erwartet

Einen eindeutigen Favoriten auf die Meisterschaft kann Rutkowski vor dem Saisonstart nicht erkennen. Stattdessen erwartet er ein enges Rennen mit mehreren ambitionierten Mannschaften.

„Für mich gibt es keinen Favoriten. Es gibt einige Mannschaften in der Verbandsliga, die wirklich sehr gute Kader haben und auch gute Neuzugänge zu verzeichnen haben. Ob es Bentwisch ist, Pastow, Dynamo, Kühlungsborn oder Malchow. Da habe ich noch nicht alle Vereine genannt. Neubrandenburg wird zweifelsfrei auch wieder oben mitspielen. Ich denke, dass wir dieses Jahr in einer sehr guten Verbandsliga spielen. Das macht die Sache natürlich auch noch ein Stück reizvoller.“

Entwicklung vor Ergebnisdenken

Auch mit Blick auf den Saisonauftakt bleibt der Coach seiner Linie treu. Für ihn steht nicht das nackte Resultat im Mittelpunkt, sondern die konsequente Umsetzung der Inhalte, an denen gearbeitet wird.

„Ich erwarte in jedem Spiel die Umsetzung der besprochenen Vorgaben. Wir wollen uns Spiel für Spiel entwickeln. Es wird nie dazu kommen, dass ich sage, dass wir das erste Spiel gewinnen müssen oder einen Punkt holen müssen. Die Jungs wissen, dass es neben der Entwicklung um Punkte geht. Wenn wir das auf dem Platz lassen, was wir uns vornehmen, werden die Punkte kommen. Davon bin ich überzeugt.“