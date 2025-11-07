"Wir wollen uns oben festbeißen!"

Die Aufsteiger aus Dingelstädt liegen nach einem furiosen Saisonstart aktuell auf Rang 11. Sicher ist man mit der Punkteausbeute zu diesem Zeitpunkt der Saison im Soll, zumal man über dem Strich liegt und dies wohl auch zu Saisonbeginn so unterschrieben hätte. Dennoch hadert Trainer Rico Baumann mit den Ergebnissen der letzten Wochen, denn aus den letzten fünf Partien kam dann nur noch ein magerer Punkt hinzu. Gerade die Duelle mit Gegnern auf Augenhöhe wurden verloren. Ist die Euphorie nach dem Aufstieg schon verflogen?! Baumann sieht da eher das Positive, wenngleich die Ausbeute etwas anderes sagt. "Unsere Auftritte in letzter Zeit waren gar nicht so schlecht, aber es haben immer Kleinigkeiten entschieden. Entweder fehlende Kaltschnäuzigkeit oder Erfahrung, aber auch individuelle Fehler, die dann zu Gegentoren geführt haben. Am Anfang der Saison hatten wir noch das nötige Spielglück, das fehlt uns im Moment total. Wir wussten, dass es ohne großartige Neuzugänge ein Abenteuer wird und der jungen Mannschaft die gewisse Routine in dieser Liga fehlt."

Routine und Erfahrung hingegen hat der FC Union Mühlhausen mehr als Genug an Bord, auch wenn Trainer Toni Jurascheck auf zahlreiche junge Spieler baut. Mit der Entwicklung seiner Truppe ist der frischgebackene 39-Jährige sehr zufrieden. "Ich denke schon, dass die Jungs jetzt so langsam begriffen haben wie wir die Spiele angehen müssen. Gegen Großengottern war es ein Kollektivversagen, aber gerade die Trainingsbeteiligung zeigt mir, dass die Jungs gewillt sind und es in die richtige Richtung geht. Wir haben immer um die 20 Mann zum Training und freuen uns auf die Rückkehrer Kimi Murch und Tom Fränkel, die ihre Verletzungspausen überstanden haben und uns bald wieder auf dem Platz zur Verfügung stehen."

So schaffen es die Unioner in dieser Saison auch Rückschläge zu verarbeiten. Nach jeder der drei Niederlagen folgte ein Sieg. Die Unioner geben die Antwort auf dem Platz und lassen sich durch kleine Rückschläge nicht beirren. So kam in Siemerode letztlich ein Last-Minute-Sieg hinzu, den man sich auch erst einmal erarbeiten muss. "In Siemerode sind wir auch wieder gut durchgekommen, jeder weiß natürlich um die Schwere der Aufgabe, wenn man um die Jahreszeit dort antreten muss. Nun heißt es in Dingelstädt auch wieder von Beginn an so aufzutreten. Ich verfolge natürlich die Ergebnisse. Sie sind gut gestartet und haben in den letzten Wochen etwas Lehrgeld gezahlt. Für uns ist das kein Grund, dass wir irgendwen unterschätzen, denn gerade in den ersten Minuten müssen wir da sein, damit wir nicht wieder so einen großen Aufwand betreiben müssen um einen Rückstand aufzuholen. Genauso werden wir es angehen und dann wollen wir uns mit drei weiteren Punkten oben in der Tabelle festbeißen." stellt Jurascheck klar. Union Mühlhausen wird da sein, wenn die Konkurrenz Federn lässt.