„Wir wollen uns nicht verstecken"

Unterm Strich zieht Mehmet Ural eine positive Bilanz der vergangenen Saison. „Platz 6 mit 46 Punkten ist ein solider Wert, wir hatten zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Abstieg zu tun und haben uns im oberen Mittelfeld festgesetzt. Das war das Ziel", sagt er gegenüber FuPa. Besonders erfreulich: die schnelle Integration der Neuzugänge und der gewachsene Zusammenhalt in der Mannschaft. Gegen die Topteams habe die Truppe gezeigt, dass sie mithalten kann. Doch es gibt auch klare Baustellen. Zu viele Gegentore in der Defensive und ein schwacher Rückrundenstart kosteten wertvolle Punkte. „Genau da müssen wir ansetzen, defensiv stabiler werden und nach der Pause direkt wieder da sein. Dann ist auch der Sprung weiter nach vorne drin."

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 ist beim TSV Neckartailfingen kein Selbstzweck – sie ist der direkte Antwortversuch auf die Schwächen der Vorsaison. Defensivarbeit steht im Mittelpunkt. Das sportliche Highlight ist der Sennerpokal in Linsenhofen. „Letztes Jahr sind wir da schon in der Gruppenphase raus, das wurmt uns ehrlich gesagt immer noch. Diesmal wollen wir es besser machen", gibt Ural zu. Solche Turniere unter Wettkampfbedingungen seien wertvolle Gradmesser – und schweißten die Mannschaft zusammen. Vor allem aber gilt: „Wichtig ist uns vor allem, dass wir diesmal von Anfang an voll da sind und nicht erst nach der Winterpause wieder reinfinden müssen."

Junge Spieler wachsen in Verantwortung

Was Ural besonders freut, ist die Entwicklung des Kaders als Einheit. „Gerade die jüngeren Spieler haben einen großen Schritt gemacht und übernehmen mittlerweile Verantwortung. Das ist für die Zukunft das Wichtigste." Keine großen Namen, kein Einzellob – beim TSV Neckartailfingen zählt das Kollektiv.

Ziel: Oberes Drittel und mehr Konstanz

Die Ambitionen für die neue Spielzeit sind klar umrissen. „Wir wollen an die letzte Saison anknüpfen und uns im oberen Drittel festsetzen. Platz sechs war ordentlich, aber wir haben gesehen, dass mehr drin ist, wenn wir defensiv stabiler stehen und über die ganze Saison konstanter auftreten", erklärt Ural. Die Haltung dahinter ist bodenständig und selbstbewusst zugleich: „Wir wollen uns nicht verstecken, aber auch nicht lauter reden als nötig. Am Ende zählt, was auf dem Platz passiert."

Fünf Zugänge, fünf Abgänge: Kader bleibt ausgeglichen

Personell hält sich die Fluktuation beim TSV Neckartailfingen die Waage. Neu dabei sind Merlin Schall vom TSV Oferdingen, Leon Kögler vom TSV Altdorf, Jannis Bauknecht vom TB Neckarhausen, Timo Emer vom FC Frickenhausen und Hendrik Ulm vom VfL Pfullingen 2. Den Verein verlassen haben Melvin Alavac zum VfL Kirchheim, Pascal Wolfer zum TV Unterboihingen, Poly Deliannidis zum SV Bonlanden und Fatmir Sylaj zur SG Lichtenwald. Niklas Mychajliw pausiert studienbedingt.

Zwei klare Favoriten: Jesingen und Catania

Den Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Neckar/Fils sieht Ural zwischen zwei Teams entschieden. „Für mich gehören der TSV Jesingen und der AC Catania zum engsten Favoritenkreis", sagt er. Jesingen komme als Absteiger aus der Bezirksliga und habe sich nochmals gezielt verstärkt – mit dem klaren Ziel, direkt wieder aufzusteigen. Catania wiederum sei in der Vorsaison Zweiter geworden und erst in der Relegation gescheitert. „So eine Mannschaft hat genau diese Enttäuschung im Hinterkopf und greift mit aller Macht nochmal an."