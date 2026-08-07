„Wir wollen uns für die harte Arbeit belohnen“

– Foto: Jonas Roesner

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 wartet auf den TSKV Goslar mit dem FC Viktoria Thiede direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten und die Arbeit der Vorbereitung auf den Platz bringen.

Für FC Viktoria Thiede geht es nach intensiven Wochen der Vorbereitung darum, die gesammelten Erkenntnisse nun in den Pflichtspielen umzusetzen. Co-Trainer Amir Hadziavdic blickt mit Vorfreude auf den Saisonstart: „Nach schweißtreibenden Wochen in der Vorbereitung brennt die Mannschaft darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht.“

Dabei soll vor allem die eigene Einstellung den Ausschlag geben. „Durch Leidenschaft und Einsatz wollen wir gut in die Saison starten“, erklärt Hadziavdic. Jetzt sollen aus der Vorbereitung Früchte getragen werden: „Für das Team gilt es jetzt, sich für die harte Arbeit in der Vorbereitung zu belohnen.“

Im Bezirkspokal gab es für Thiede eine 1:5 Klatsche gegen den Ligakonkurrenten und Landesliga-Absteiger BV Germania Wolfenbüttel. Auch für den TSKV Goslar war es eine Pokalrunde zum vergessen: Mit 0:16 (!) verlor man gegen MTV Hondelage den Vertreter aus der Staffel 2. Für beide Teams geht es jetzt darum in der Liga eine Reaktion zu zeigen und zu beweisen dass es ein Ausrutscher war.

Für den neuformierten TSKV Goslar wird es vor allem spannend ob man sich nach der Trennung mit dem VfL Oker in der Bezirksliga halten kann. Für FC Viktoria Thiede geht es nach dem Aufstieg vor einem Jahr nun in das zweite Jahr Bezirksliga in Folge. Somit ist alles angerichtet für den Start.