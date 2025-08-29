"Wir wollen uns endlich für unsere harte Arbeit belohnen"

SVG-Trainer Nils Reutter weiß um die Bedeutung der Partie: „Uns erwartet morgen ein echtes kleines Derby mit viel Brisanz. Beide Teams stehen noch ohne Sieg da, deshalb wird jeder unbedingt die ersten drei Punkte einfahren wollen. Genau das macht die Partie so spannend.“

Personell hat sich die Lage bei den Göttingern leicht entspannt, auch wenn weiterhin wichtige Führungsspieler fehlen. „Umso mehr freue ich mich, dass einige Jungs in die Startelf rücken, die in den letzten zwei Wochen alles gegeben haben, um sich für diesen Einsatz zu empfehlen“, so Reutter.

Taktisch setzt die SVG auf Mut, Geschlossenheit und Teamgeist. „Wir wissen, dass Northeim alles in die Waagschale werfen wird, aber wir wollen mutig auftreten, geschlossen als Team arbeiten und uns endlich für unsere harte Arbeit belohnen“, gibt Reutter die Marschroute vor.

Zwar konnte die SVG in der vergangenen Saison beide direkten Duelle gewinnen, zuvor gewann Northeim allerdings zwei Mal in Serie. Tabellarisch wollen beide Teams den ersten Dreier einfahren und unten rauskommen. Anpfiff ist am morgigen Samstag um 18.00 Uhr.