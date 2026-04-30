»Wir wollen uns da nicht verstecken« – Hain zum Siegen verdammt

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison spitzt sich der Überlebenskampf in der Landesliga Nordwest dramatisch zu. Am 32. Spieltag empfängt der FC 06 Bad Kissingen (13.) die DJK Hain (14.) zum direkten Duell. Während die Gastgeber mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, steht die DJK Hain unter gewaltigem Zugzwang, um den Relegationsplatz zu verlassen und die Kurstädter wieder in den Sumpf zu ziehen.
Die Ausgangslage im Tabellenkeller ist an Spannung kaum zu überbieten. Der FC 06 Bad Kissingen hat sich durch den jüngsten 1:0-Erfolg in Frammersbach auf den ersten Nichtabstiegsplatz (34 Punkte) vorgearbeitet. Trainer Tim Herterich warnt jedoch vor verfrühter Euphorie: „Das war nur ein erster Schritt. Wir dürfen jetzt nicht in Euphorie verfallen. Wir müssen diese Leistung noch dreimal abrufen. Es geht nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern weiter zu arbeiten, zu kämpfen und zu laufen.“ Gegen Hain müssen die „Nullsechser“ allerdings auf den gesperrten Luka Maric verzichten.
Direkt dahinter lauert die DJK Hain mit 31 Punkten auf dem ersten Relegationsrang. Trotz ansprechender Leistungen gegen die Top-Teams Abtswind und Großbardorf stand die Waimert-Elf zuletzt mit leeren Händen da. „In Abtswind hätten wir mindestens einen Punkt verdient und gegen Großbardorf auch. Im Gegenteil, gegen Großbardorf waren wir waren sogar von Chancen her überlegen“, resümiert Alexander Waimert die unglückliche Phase. Für das Gastspiel in Bad Kissingen fordert er nun Zählbares, unabhängig von der spielerischen Note: „Ich wäre auch absolut dafür, das wenn man auch mal schlecht spielt, dafür ein Spiel zu gewinnen, weil wir drei Punkte brauchen, das ist klar.“
Das Hinspiel am 15. Spieltag war an Dramatik kaum zu überbieten. Zwar ging Bad Kissingen früh durch Tizian Fella in Führung, doch die DJK drehte die Partie durch einen Doppelpack von David Oehme und einen Treffer von David Wohnsland zu einem 3:1-Sieg. Besonders bitter für den FC 06: Julius Rödl sah glatt Rot und Lukas Halbig musste mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. Hain bewies damals jene Qualitäten, vor denen Herterich auch jetzt wieder warnt: „Das ist eine spielstarke Mannschaft mit technisch guten Spielern und schnellen Umschaltmomenten. Da müssen wir wieder versuchen, ihnen den Spaß am Spiel zu nehmen.“
Beide Trainer kämpfen im Saisonendspurt mit einem dünnen Kader. Während bei Hain noch einige Akteure angeschlagen sind, bleibt auch die personelle Situation beim FC 06 angespannt. Alexander Waimert stellt dennoch klar: „Wir wollen uns da nicht verstecken oder sonst sowas, denn die drei Punkte, die brauchen wir, ganz klar, um auf Abstand der Relegationsplätze zu bleiben.“ Es ist angerichtet für einen echten „Abstiegskrimi“, in dem Nuancen über den Verbleib in der Landesliga entscheiden könnten.
Komplettiert wird der 32. Spieltag wie folgt: