 2026-04-29T13:32:52.058Z

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»Wir wollen uns da nicht verstecken« – Hain zum Siegen verdammt

Schicksalsspiel im Kurpark: Bad Kissingen empfängt die DJK Hain +++ Nur drei Punkte trennen die Rivalen +++ Kampf um das rettende Ufer

von Marco Baumgartner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Bad Kissingen (in Blau) kann mit einem Erfolg im kommenden Match gegen die DJK Hain den Klassenerhalt so gut wie eintüten
Der 1. FC Bad Kissingen (in Blau) kann mit einem Erfolg im kommenden Match gegen die DJK Hain den Klassenerhalt so gut wie eintüten – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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Landesliga Nordwest
TSV Karlburg
TSV Abtswind
Großbardorf
Haibach

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison spitzt sich der Überlebenskampf in der Landesliga Nordwest dramatisch zu. Am 32. Spieltag empfängt der FC 06 Bad Kissingen (13.) die DJK Hain (14.) zum direkten Duell. Während die Gastgeber mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, steht die DJK Hain unter gewaltigem Zugzwang, um den Relegationsplatz zu verlassen und die Kurstädter wieder in den Sumpf zu ziehen.

Die Ausgangslage im Tabellenkeller ist an Spannung kaum zu überbieten. Der FC 06 Bad Kissingen hat sich durch den jüngsten 1:0-Erfolg in Frammersbach auf den ersten Nichtabstiegsplatz (34 Punkte) vorgearbeitet. Trainer Tim Herterich warnt jedoch vor verfrühter Euphorie: „Das war nur ein erster Schritt. Wir dürfen jetzt nicht in Euphorie verfallen. Wir müssen diese Leistung noch dreimal abrufen. Es geht nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern weiter zu arbeiten, zu kämpfen und zu laufen.“ Gegen Hain müssen die „Nullsechser“ allerdings auf den gesperrten Luka Maric verzichten.

Hain hofft auf Ende der Pechsträhne

Direkt dahinter lauert die DJK Hain mit 31 Punkten auf dem ersten Relegationsrang. Trotz ansprechender Leistungen gegen die Top-Teams Abtswind und Großbardorf stand die Waimert-Elf zuletzt mit leeren Händen da. „In Abtswind hätten wir mindestens einen Punkt verdient und gegen Großbardorf auch. Im Gegenteil, gegen Großbardorf waren wir waren sogar von Chancen her überlegen“, resümiert Alexander Waimert die unglückliche Phase. Für das Gastspiel in Bad Kissingen fordert er nun Zählbares, unabhängig von der spielerischen Note: „Ich wäre auch absolut dafür, das wenn man auch mal schlecht spielt, dafür ein Spiel zu gewinnen, weil wir drei Punkte brauchen, das ist klar.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
15:00

Brisanz durch das Hinspiel-Spektakel

Das Hinspiel am 15. Spieltag war an Dramatik kaum zu überbieten. Zwar ging Bad Kissingen früh durch Tizian Fella in Führung, doch die DJK drehte die Partie durch einen Doppelpack von David Oehme und einen Treffer von David Wohnsland zu einem 3:1-Sieg. Besonders bitter für den FC 06: Julius Rödl sah glatt Rot und Lukas Halbig musste mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. Hain bewies damals jene Qualitäten, vor denen Herterich auch jetzt wieder warnt: „Das ist eine spielstarke Mannschaft mit technisch guten Spielern und schnellen Umschaltmomenten. Da müssen wir wieder versuchen, ihnen den Spaß am Spiel zu nehmen.“

Personalnot auf beiden Seiten

Beide Trainer kämpfen im Saisonendspurt mit einem dünnen Kader. Während bei Hain noch einige Akteure angeschlagen sind, bleibt auch die personelle Situation beim FC 06 angespannt. Alexander Waimert stellt dennoch klar: „Wir wollen uns da nicht verstecken oder sonst sowas, denn die drei Punkte, die brauchen wir, ganz klar, um auf Abstand der Relegationsplätze zu bleiben.“ Es ist angerichtet für einen echten „Abstiegskrimi“, in dem Nuancen über den Verbleib in der Landesliga entscheiden könnten.

Komplettiert wird der 32. Spieltag wie folgt:

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
14:00

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
15:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
14:00

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
16:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
14:00

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
16:00live

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
15:00

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
15:00