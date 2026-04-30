»Wir wollen uns da nicht verstecken« – Hain zum Siegen verdammt Schicksalsspiel im Kurpark: Bad Kissingen empfängt die DJK Hain +++ Nur drei Punkte trennen die Rivalen +++ Kampf um das rettende Ufer von Marco Baumgartner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Bad Kissingen (in Blau) kann mit einem Erfolg im kommenden Match gegen die DJK Hain den Klassenerhalt so gut wie eintüten – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison spitzt sich der Überlebenskampf in der Landesliga Nordwest dramatisch zu. Am 32. Spieltag empfängt der FC 06 Bad Kissingen (13.) die DJK Hain (14.) zum direkten Duell. Während die Gastgeber mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, steht die DJK Hain unter gewaltigem Zugzwang, um den Relegationsplatz zu verlassen und die Kurstädter wieder in den Sumpf zu ziehen.

Die Ausgangslage im Tabellenkeller ist an Spannung kaum zu überbieten. Der FC 06 Bad Kissingen hat sich durch den jüngsten 1:0-Erfolg in Frammersbach auf den ersten Nichtabstiegsplatz (34 Punkte) vorgearbeitet. Trainer Tim Herterich warnt jedoch vor verfrühter Euphorie: „Das war nur ein erster Schritt. Wir dürfen jetzt nicht in Euphorie verfallen. Wir müssen diese Leistung noch dreimal abrufen. Es geht nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern weiter zu arbeiten, zu kämpfen und zu laufen.“ Gegen Hain müssen die „Nullsechser“ allerdings auf den gesperrten Luka Maric verzichten. Hain hofft auf Ende der Pechsträhne Direkt dahinter lauert die DJK Hain mit 31 Punkten auf dem ersten Relegationsrang. Trotz ansprechender Leistungen gegen die Top-Teams Abtswind und Großbardorf stand die Waimert-Elf zuletzt mit leeren Händen da. „In Abtswind hätten wir mindestens einen Punkt verdient und gegen Großbardorf auch. Im Gegenteil, gegen Großbardorf waren wir waren sogar von Chancen her überlegen“, resümiert Alexander Waimert die unglückliche Phase. Für das Gastspiel in Bad Kissingen fordert er nun Zählbares, unabhängig von der spielerischen Note: „Ich wäre auch absolut dafür, das wenn man auch mal schlecht spielt, dafür ein Spiel zu gewinnen, weil wir drei Punkte brauchen, das ist klar.“