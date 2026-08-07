„Wir wollen uns auf uns konzentrieren“

Für den RSV Göttingen wartet allerdings eine besondere Herausforderung. Spiele gegen zweite Mannschaften sind gerade zu Saisonbeginn nur schwer einzuschätzen, weil personelle Konstellationen häufig variieren können. Genau diesen Punkt hebt auch Trainer Lasse Ahl hervor. „Schon das zweite Mal, dass wir gegen den SC II starten. Gegen eine Zweite Mannschaft zum Auftakt ist immer etwas schwerer einzuschätzen, da noch alle Spieler frei sind, die in der Ersten vielleicht gerade nicht hoch im Kurs stehen.“ Trotz dieser Unwägbarkeiten richtet der Coach den Fokus bewusst auf die eigene Mannschaft. „Allerdings wollen wir uns auf uns konzentrieren.“

Auch auf der Trainerbank hat sich beim RSV Göttingen im Sommer etwas verändert. Lenz Willnow hat den Verein aus beruflichen Gründen verlassen. Seine Aufgaben übernimmt künftig Alexander Kern. Ahl sieht die Entwicklung positiv: „Dafür konnte ich eine echte Göttinger Spielergröße gewinnen, der nun aus der Spielerrolle eine Trainerrolle macht. Alexander Kern wird nun für das Sportliche verantwortlich sein und die Handschrift sieht man bereits.“

Der personelle Umbruch fällt insgesamt überschaubar aus. Während nur wenige Neuzugänge zum Kader gestoßen sind, konnte der Großteil der Mannschaft gehalten werden. Diese Kontinuität soll eine wichtige Grundlage für die neue Saison bilden. „Wir gehen mit viel Engagement und Selbstvertrauen in die erste Aufgabe am Sonntag, wissend, dass es auch Rückschläge geben wird. Neuzugänge haben wir in dieser Transferperiode nur vereinzelt zu vermelden, dafür konnten wir den Kader weitgehend zusammenhalten.“