Wir wollen ungeschlagen bleiben" Tufan Lacin vor 1860 lll

Der FC Fürstenried bleibt weiter ungeschlagen in der Liga – und empfängt am Sonntag um 11 Uhr mit 1860 München III einen unangenehmen Gegner mit viel Qualität und physischer Präsenz.
Julian Holzner: Tufan, unter der Woche gab es einen souveränen Sieg im Pokal gegen DJK Pasing. Wie wichtig war dieses Spiel für euch?
Tufan Lacin: Sehr wichtig. Es war nochmal ein richtiger Schub. Man merkt, dass unsere Abläufe immer besser funktionieren – und das unabhängig davon, wer auf dem Platz steht. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit. Wir waren dominant, effektiv und haben nach hinten kaum etwas zugelassen – wie auch schon in den letzten Ligaspielen.
Julian Holzner: Jetzt wartet mit 1860 III ein echter Gradmesser. Wie schätzt du den Gegner ein?
Tufan Lacin: 1860 III ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie sind körperlich stark, arbeiten viel über zweite Bälle und bringen zusätzlich eine hohe spielerische Qualität mit. Genau darauf haben wir uns im Training vorbereitet. Wir wissen, was uns erwartet – und wir wissen auch, wie wir dagegenhalten müssen.
Julian Holzner: Wie sieht’s personell aus – kannst du aus dem Vollen schöpfen?
Tufan Lacin: Ja, absolut. Alle Spieler sind fit und einsatzbereit. Auch die letzten Urlauber sind zurück. Wir haben aktuell einen sehr breiten und zugleich tief besetzten Kader. Jeder weiß seine Rolle, jeder kennt seine Aufgabe – und wir wissen im Kollektiv, wie wir 1860 III bespielen können.
Julian Holzner: Was wird aus deiner Sicht am Sonntag den Unterschied machen?
Tufan Lacin: Wir müssen die nötige Härte und Robustheit auf den Platz bringen. Die individuelle Qualität ist bei uns da, das steht außer Frage. Aber das Entscheidende ist, dass wir als Kollektiv auftreten. Und das klappt derzeit hervorragend – wir sind im Vergleich zur Vorwoche noch stärker zusammengewachsen.
Julian Holzner: Spürt man, dass sich die Mannschaft taktisch weiterentwickelt?
Tufan Lacin: Definitiv. Die taktischen Prinzipien greifen immer besser. Die Jungs sind voll fokussiert, brennen auf das Spiel – ich muss sie gar nicht groß motivieren. Sie wollen zeigen, was in ihnen steckt. Unser Ziel ist klar: Wir wollen weiter ungeschlagen bleiben und auch dieses Topspiel erfolgreich gestalten.