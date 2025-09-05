FC Fürstenried will ungeschlagen in der Liga bleiben. Auch beim Topspiel gegen 1860 lll – Foto: Julian Holzner

Wir wollen ungeschlagen bleiben" Tufan Lacin vor 1860 lll Interview: Julian HolznerrnrnrnIm Interview spricht Trainer Tufan Lacin über den Rückenwind aus dem Pokal, die taktische Entwicklung seiner Mannschaft und die klare Zielsetzung für das nächste Spitzenspiel.

Der FC Fürstenried bleibt weiter ungeschlagen in der Liga – und empfängt am Sonntag um 11 Uhr mit 1860 München III einen unangenehmen Gegner mit viel Qualität und physischer Präsenz.

Julian Holzner: Tufan, unter der Woche gab es einen souveränen Sieg im Pokal gegen DJK Pasing. Wie wichtig war dieses Spiel für euch?

Tufan Lacin: Sehr wichtig. Es war nochmal ein richtiger Schub. Man merkt, dass unsere Abläufe immer besser funktionieren – und das unabhängig davon, wer auf dem Platz steht. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit. Wir waren dominant, effektiv und haben nach hinten kaum etwas zugelassen – wie auch schon in den letzten Ligaspielen.

Julian Holzner: Jetzt wartet mit 1860 III ein echter Gradmesser. Wie schätzt du den Gegner ein?

Tufan Lacin: 1860 III ist ein sehr unangenehmer Gegner. Sie sind körperlich stark, arbeiten viel über zweite Bälle und bringen zusätzlich eine hohe spielerische Qualität mit. Genau darauf haben wir uns im Training vorbereitet. Wir wissen, was uns erwartet – und wir wissen auch, wie wir dagegenhalten müssen.