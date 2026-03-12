"Wir wollen unbedingt gewinnen" - Kästorf empfängt Vahdet

Kästorfs Trainer Michele Rizzi erwartet dennoch ein schwieriges Spiel. „Vahdet ist eine Mannschaft, die überraschenderweise im Abstiegskampf steckt, nachdem sie sich schon sehr, sehr gut verstärkt im Sommer haben und auch die Ambitionen hatten, ganz oben anzugreifen.“

Auch der SSV Kästorf reist mit Rückenwind in die Partie. „Wir hatten auch ein richtig gutes Auswärtsspiel und freuen uns jetzt auf dieses Spiel“, sagte Rizzi. Bereits das Hinspiel konnten die Kästorfer klar mit 4:0 gewinnen. Ein Erfolg, der für die Mannschaft damals besonders wichtig gewesen sei. „Das war für uns zu dem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig.“

Der Trainer sieht viel Qualität im Kader der Gäste. „In diesem Kader schlummert schon viel Potenzial, aber das haben sie noch nicht so richtig auf den Platz bekommen.“ Gleichzeitig warnt er vor dem Schwung, den der Gegner aus dem letzten Spiel mitnehmen konnte: „Sie haben Lengede deutlich geschlagen und werden dementsprechend auch mit gutem Selbstvertrauen zu uns kommen.“

In den direkten Duellen zuvor hatten sich beide Teams allerdings lange schwer voneinander trennen können: Fünf Begegnungen in Serie endeten vor den zwei jüngsten Kästorfer Erfolgen jeweils unentschieden.

Für das kommende Spiel hat Rizzi klare Ziele. „Wir wollen unbedingt den Dreier holen, unbedingt gewinnen.“ Gleichzeitig weiß der Trainer um die Stärken des Gegners: „Sie haben eine fußballerisch wirklich gute Mannschaft, sind im Offensivspiel sehr variabel und haben natürlich auch den einen oder anderen Erfahrenen, der schon länger dort spielt.“

Entsprechend erwartet Rizzi eine umkämpfte Partie: „Es wird auf jeden Fall wieder ein enges Ding, aber ich bin mir sicher, dass wir das Spiel gewinnen können, wenn wir wieder an unsere Leistungsgrenze kommen.“

Der Schlüssel zum Erfolg liege vor allem in einer konzentrierten Defensivleistung. „Wir müssen sehr, sehr gut und kompakt verteidigen. Gerade die Offensivspieler von Vahdet dürfen wir nicht zur Geltung kommen lassen.“ Gleichzeitig sagte Rizzi: „Mit Ball müssen wir sehr, sehr konsequent sein, uns viel bewegen und auch Präsenz in der gegnerischen Box zeigen.“

Rizzi zeigt sich vor der Begegnung optimistisch: „Die Jungs machen einen guten Eindruck auf mich und ich bin sehr, sehr optimistisch. Aber wir müssen natürlich auch viel dafür tun.“

Am Wochenende soll dieser Einsatz dann im besten Fall mit drei Punkten belohnt werden. Mit einem Sieg und Patzern der Konkurrenz könnte Kästorf bis auf Rang vier springen.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr.