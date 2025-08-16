"Wir wollen unbedingt die Punkte zuhause behalten"

Bei den Gastgebern ist die Personallage entspannt: Bis auf den erkrankten Justin Folchmann stehen Lengede nahezu alle Spieler zur Verfügung. „Es wird darauf ankommen, dass wir unser Spiel durchbringen, gut stehen und die Chancen, die wir bekommen, auch nutzen. Wir wollen unbedingt die Punkte zu Hause behalten, um keinen Fehlstart hinzulegen“, so der Co-Trainer. Der Start in die Saison bringt ja so einige schwere Aufgaben für den SVL.

Fassa warnt jedoch vor dem Gegner: „Bovenden ist spielstark, hat sich gut verstärkt und den Kader in der Breite qualitativ verbessert. Das wird eine schwere Aufgabe – aber wenn wir unsere Leistung bringen, bin ich guter Dinge.“ Dabei baut Fassa auf die Heimstärke seines Teams, die auch schon in der vergangenen Saison so einige Punkte brachte. Jedoch konnte Lengede nach dem Aufstieg vom Bovender SV keines der direkten Duelle gewinnen. Drei Mal gewann Bovenden, ein Mal endete die Partie mit einem Remis.

Der Bovender SV reist mit einem breiten Kader nach Lengede, muss jedoch auf den gesperrten Dilsad Kaplan verzichten. Trainer Yannick Broscheit fordert mehr Zielstrebigkeit im Offensivspiel: „Wir müssen aus unserem Ballbesitz mehr Tormöglichkeiten kreieren und diese konsequenter nutzen. Derzeit brauchen wir zu viele Chancen und sind im letzten Drittel nicht zielstrebig genug.“ Gleichzeitig nimmt er seine Mannschaft in Schutz: „Die letzten drei Spiele waren gegen sehr destruktiv spielende Gegner, da war es schwer, Tore zu erzielen. Trotzdem müssen wir Lösungen finden.“

Anpfiff ist am Sonntagnachmittag um 15.00 Uhr in Lengede. Beide Teams wissen um die Bedeutung der Partie – und wollen mit einem Sieg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken.