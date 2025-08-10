„Wir wollen um den Aufstieg mitspielen“

Trainer Thorsten Berg zieht ein positives Fazit der vergangenen Spielzeit – und formuliert für 2025/26 ein ambitioniertes Ziel: der Aufstieg in die Bezirksliga.
Dynamo Erkelenz: Mit frischem Schwung in die Aufstiegsrunde
Beim FC Dynamo Erkelenz herrscht Aufbruchstimmung. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Kreisliga A Heinsberg läuft seit Mitte Juli – mit neuem Personal und einem klaren Ziel vor Augen. „In der kommenden Saison wollen wir um den Aufstieg mitspielen“, sagt Trainer Thorsten Berg im Gespräch.
Schon die Rückrunde der Vorsaison machte Mut: „Wir sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Die Entwicklung, die wir gerade in der Rückrunde genommen haben, ist sehr positiv und vielversprechend für die kommende Saison“, erklärt der Coach. Ein Team im Aufwind, das jetzt noch einmal gezielt verstärkt wurde.
Seit dem 11. Juli befindet sich die Mannschaft wieder im Training. Organisatorisch wie sportlich zeigt sich Berg bislang zufrieden: „Konditionell sind die Jungs schon auf einem sehr hohen Niveau.“ Einschränkungen gibt es nur aufgrund urlaubsbedingter Ausfälle – ein Phänomen, das in der Vorbereitung vieler Amateurteams eine Rolle spielt.
In der internen Hierarchie ist der Ton klar gesetzt: „Hervorheben möchte ich die Führungsspieler um Norman Post und Mo Karpuz, die die jungen Spieler sehr gut führen“, so Berg. Auch die Integration der Neuzugänge sei problemlos verlaufen: „Erfreulich ist auch, dass alle Neuzugänge sich schnell ins Team integrieren konnten und sich sehr wohl fühlen.“
Personell gab es im Sommer reichlich Bewegung: Verlassen haben den Verein Artur Matern (Kuckum), Emre Karamann und Emre Bayrak (beide Wassenberg), sowie Mehmet Ali Turan (Linnich). Dem gegenüber stehen zahlreiche Verstärkungen – allen voran Hüseyin Bozkurt, der zusammen mit Thorsten Berg das Trainergespann bildet. Weitere Neuzugänge sind:
Mit Blick auf die Konkurrenz sieht Berg zwei Mannschaften besonders stark: „Neben uns sehe ich Würm-Lindern und Brachelen als Favoriten. Beide haben eine sehr gute Saison gespielt.“
In Erkelenz ist man sich der eigenen Ambitionen bewusst – und will den nächsten Schritt nun konsequent gehen. Ein Selbstläufer wird es nicht, doch der Grundstein ist gelegt.