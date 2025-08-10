– Foto: Daniel Frenken

„Wir wollen um den Aufstieg mitspielen“ FC Dynamo Erkelenz geht mit neuem Trainerteam und klarer Ansage in die Saison. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dynamo Thorsten Berg

Trainer Thorsten Berg zieht ein positives Fazit der vergangenen Spielzeit – und formuliert für 2025/26 ein ambitioniertes Ziel: der Aufstieg in die Bezirksliga.

Dynamo Erkelenz: Mit frischem Schwung in die Aufstiegsrunde Beim FC Dynamo Erkelenz herrscht Aufbruchstimmung. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Kreisliga A Heinsberg läuft seit Mitte Juli – mit neuem Personal und einem klaren Ziel vor Augen. „In der kommenden Saison wollen wir um den Aufstieg mitspielen“, sagt Trainer Thorsten Berg im Gespräch.

Schon die Rückrunde der Vorsaison machte Mut: „Wir sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Die Entwicklung, die wir gerade in der Rückrunde genommen haben, ist sehr positiv und vielversprechend für die kommende Saison“, erklärt der Coach. Ein Team im Aufwind, das jetzt noch einmal gezielt verstärkt wurde. Seit dem 11. Juli befindet sich die Mannschaft wieder im Training. Organisatorisch wie sportlich zeigt sich Berg bislang zufrieden: „Konditionell sind die Jungs schon auf einem sehr hohen Niveau.“ Einschränkungen gibt es nur aufgrund urlaubsbedingter Ausfälle – ein Phänomen, das in der Vorbereitung vieler Amateurteams eine Rolle spielt.