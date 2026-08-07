"Wir wollen überraschen": Lotte gibt sich nach Umbruch zuversichtlich Mit Nadir Sönmez haben die Sportfreunde Lotte nach dem großen Umbruch einen Trainer verpflichtet, der Stationen in England, der türkischen U21-Nationalmannschaft und dem Nachwuchsfußball vorweisen kann. Vor dem Duell gegen Rot-Weiß Oberhausen spricht er über seinen Weg, seine Philosophie und die Ziele für die Saison. von Markus Becker · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser

Nadir Sönmez geht in seine erste Spielzeit in der Regionalliga. – Foto: Imago Images

Nach dem personellen Umbruch steht bei den Sportfreunden Lotte vieles auf Anfang. Mit Nadir Sönmez hat der Regionalligist einen Trainer verpflichtet, der zwar erstmals hauptverantwortlich an der Seitenlinie eines Viertligisten steht, zuvor aber bereits internationale Erfahrungen sammeln konnte. Vor dem Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter Rot-Weiß Oberhausen spricht der 36-Jährige über seinen ungewöhnlichen Karriereweg, die Entwicklung seiner jungen Mannschaft und die Ziele für die Saison.

Zwölf Jahre arbeitete Sönmez überwiegend im Nachwuchsbereich, darunter in den Jugendabteilungen von Viktoria Köln, FSV Duisburg und 1. FC Mönchengladbach. Parallel absolvierte er seinen Master an der Deutschen Sporthochschule Köln und arbeitete als Sportlehrer. Kontakte in die Türkei ebneten schließlich den Weg in den Profifußball. Über den türkischen Trainer Erol Bulut ergab sich für Sönmez die Chance, als Co-Trainer zu Cardiff City in die Championship zu wechseln. Dort verantwortete er unter anderem die Gegneranalyse sowie die individuelle und taktische Arbeit mit den Spielern. "Ich habe immer sehr intensiv analysiert. Erol wollte genau diese Fähigkeiten mit nach Cardiff nehmen", erklärt Sönmez. Nach seiner Zeit auf der Insel folgte eine weitere internationale Aufgabe als Co-Trainer der türkischen U21-Nationalmannschaft. Dort half er unter anderem bei der Betreuung mehrsprachiger Spieler mit türkischen Wurzeln aus Deutschland und den Niederlanden.

Als sich im Sommer in Lotte durch den Abschied von Fabian Lübbers schließlich eine Vakanz ergab, wurde Sönmez mit dem Posten in Verbindung gebracht. Der Kontakt ergab sich schnell, für Sönmez war es gleichzeitig auch eine neue Herausforderung. "Ich habe meine Spielidee vorgestellt und die Verantwortlichen überzeugt. Für mich war das eine spannende Aufgabe." Junger Kader passt zur Spielidee Dass die Sportfreunde nach finanziell schwierigen Monaten nahezu einen kompletten Neuaufbau einleiteten, kam Sönmez sogar entgegen. Statt auf erfahrene Regionalligaspieler setzt Lotte überwiegend auf Talente aus Nachwuchsleistungszentren und der Oberliga. "Ich konnte den Kader praktisch nach meiner Philosophie zusammenstellen. Das war ein großer Vorteil."