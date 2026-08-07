"Wir wollen überraschen": Lotte gibt sich nach Umbruch zuversichtlich

Nach dem personellen Umbruch steht bei den Sportfreunden Lotte vieles auf Anfang. Mit Nadir Sönmez hat der Regionalligist einen Trainer verpflichtet, der zwar erstmals hauptverantwortlich an der Seitenlinie eines Viertligisten steht, zuvor aber bereits internationale Erfahrungen sammeln konnte. Vor dem Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter Rot-Weiß Oberhausen spricht der 36-Jährige über seinen ungewöhnlichen Karriereweg, die Entwicklung seiner jungen Mannschaft und die Ziele für die Saison.
Zwölf Jahre arbeitete Sönmez überwiegend im Nachwuchsbereich, darunter in den Jugendabteilungen von Viktoria Köln, FSV Duisburg und 1. FC Mönchengladbach. Parallel absolvierte er seinen Master an der Deutschen Sporthochschule Köln und arbeitete als Sportlehrer. Kontakte in die Türkei ebneten schließlich den Weg in den Profifußball. Über den türkischen Trainer Erol Bulut ergab sich für Sönmez die Chance, als Co-Trainer zu Cardiff City in die Championship zu wechseln. Dort verantwortete er unter anderem die Gegneranalyse sowie die individuelle und taktische Arbeit mit den Spielern.
"Ich habe immer sehr intensiv analysiert. Erol wollte genau diese Fähigkeiten mit nach Cardiff nehmen", erklärt Sönmez. Nach seiner Zeit auf der Insel folgte eine weitere internationale Aufgabe als Co-Trainer der türkischen U21-Nationalmannschaft. Dort half er unter anderem bei der Betreuung mehrsprachiger Spieler mit türkischen Wurzeln aus Deutschland und den Niederlanden.
Als sich im Sommer in Lotte durch den Abschied von Fabian Lübbers schließlich eine Vakanz ergab, wurde Sönmez mit dem Posten in Verbindung gebracht. Der Kontakt ergab sich schnell, für Sönmez war es gleichzeitig auch eine neue Herausforderung. "Ich habe meine Spielidee vorgestellt und die Verantwortlichen überzeugt. Für mich war das eine spannende Aufgabe."
Dass die Sportfreunde nach finanziell schwierigen Monaten nahezu einen kompletten Neuaufbau einleiteten, kam Sönmez sogar entgegen. Statt auf erfahrene Regionalligaspieler setzt Lotte überwiegend auf Talente aus Nachwuchsleistungszentren und der Oberliga. "Ich konnte den Kader praktisch nach meiner Philosophie zusammenstellen. Das war ein großer Vorteil."
Diese Idee beschreibt der Trainer klar: viel Ballbesitz, flache Spieleröffnungen, viele Positionswechsel und mutiges Offensivspiel. Defensiv soll eine kompakte Dreier- beziehungsweise Fünferkette Stabilität geben. "Wir wollen attraktiven Fußball spielen und Lösungen mit dem Ball finden. Lange Bälle sind nicht unser Stil."
Dass dieser Ansatz trotz der fehlenden Erfahrung funktionieren kann, sieht Sönmez bereits bestätigt. In der Vorbereitung hielten die Sportfreunde gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente (1:3) lange mit und boten auch dem spanischen Erstligisten Betis Sevilla Paroli. Zur Pause stand es noch 0:0, ehe die Partie letztlich mit 0:3 verloren ging. "Das Spiel gegen Betis hat uns enorm viel Selbstvertrauen gegeben. Die Spieler von Betis waren in der ersten Halbzeit richtig überrascht."
Auch der Pflichtspielauftakt macht dem Trainer Hoffnung. Zwar verlor Lotte zum Regionalliga-Start unglücklich mit 0:1 gegen den favorisierten FC Gütersloh, doch insbesondere nach der Pause sah der Übungsleiter seine Mannschaft auf Augenhöhe. "Wenn wir den Ausgleich gemacht hätten, hätten wir das Spiel sogar noch drehen können."
Im Westfalenpokal benötigten die Sportfreunde unter der Woche zwar erst das Elfmeterschießen, um sich beim Landesligisten TSV Raesfeld durchzusetzen, doch auch dort erkennt der Trainer Fortschritte. Sorgen bereitet ihm vielmehr die Offensive. Lotte sucht weiterhin nach Verstärkung, doch die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt. "Wir haben mit mehreren Drittligisten gesprochen, aber die Gehälter können wir uns momentan einfach nicht leisten."
Am Sonntag (9. August, 14 Uhr) wartet mit Rot-Weiß Oberhausen direkt der nächste Härtetest. Für Sönmez ist die Rollenverteilung eindeutig, trotzdem sieht er seine Mannschaft keineswegs chancenlos. "Keiner rechnet damit, dass wir gegen Oberhausen gewinnen. Aber wir versuchen, durch unsere Analyse den Unterschied zu machen."
Die Erwartungen an seine erste Saison formuliert der Trainer bewusst zurückhaltend. Der Klassenerhalt bleibt das Minimalziel, gleichzeitig traut er seiner Mannschaft mehr zu. "Ich erwarte etwas mehr als nur den Klassenerhalt. Wir wollen in dieser Liga mithalten, ein unangenehmer Gegner sein und viele Mannschaften überraschen."