„Wir wollen Stelingen ärgern“

„Wir spielen am Wochenende gegen Stelingen, eine der Top-Mannschaften der Liga, die auch wirklich Fußball spielen will“, sagt Kai Schmidt. 46 Punkte, eine stabile Saison – Stelingen gehört zur Spitzengruppe.

Der 27. Spieltag bringt für den Tabellenfünften TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II die nächste Standortbestimmung: Mit dem Tabellendritten TSV Stelingen gastiert erneut eine Spitzenmannschaft an der heimischen Anlage – diesmal allerdings unter anderen Vorzeichen.

Doch Krähenwinkel reist nicht mehr als klassischer Außenseiter an. Der 4:0-Erfolg gegen Spitzenreiter Ramlingen/Ehlershausen II am vergangenen Spieltag hat Spuren hinterlassen – vor allem im Selbstverständnis. „Nichtsdestotrotz sind wir gut drauf und haben gezeigt, dass wir gegen solche Teams in der Lage sind, sie zu ärgern“, so Schmidt. „Wir spielen zu Hause und wollen dort unsere Punkte holen, gehen also mit breiter Brust in das Spiel.“

Personell bleibt die Lage gemischt, aber kontrollierbar. „Zwei gesperrte Spieler kehren in den Kader zurück, dafür haben wir leider auch zwei verletzte Ausfälle. Der Kader ist aber groß genug, um das zu kompensieren.“

Die Rollen sind weniger eindeutig verteilt als noch eine Woche zuvor. Krähenwinkel hat sich mit nun 42 Punkten im oberen Mittelfeld etabliert, Stelingen bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Entsprechend offen erscheint die Partie.

„Wir freuen uns auf das Spiel und wollen Stelingen ärgern, um unser Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz am Saisonende, zu behaupten.“