„Wir wollen Sparta ein bisschen ärgern“

Der erste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 bringt für den SSV Nörten-Hardenberg direkt eine anspruchsvolle Aufgabe mit sich. Am Sonntag empfängt die Mannschaft Sparta Göttingen, das die vergangene Saison auf Rang elf mit 37 Punkten abschloss. Der SSV Nörten-Hardenberg landete mit 39 Punkten knapp davor auf Platz neun. Beide Teams bewegten sich in der Vorsaison also in ähnlichen Tabellenregionen, dennoch sieht die Ausgangslage vor dem Saisonstart etwas anders aus. Während die Gastgeber den positiven Eindruck aus der Vorbereitung bestätigen wollen, gilt Sparta Göttingen innerhalb der Liga als ambitionierter Gegner. Dennoch geht der SSV mit einem positiven Gefühl in diesen ersten Spieltag.

Silvan Steinhoff, Kapitän des SSV Nörten-Hardenberg, blickt mit Vorfreude auf den Ligastart. „Also erstmal freuen wir uns, dass die Saison wieder losgeht und dass es endlich wieder auf Punktejagd geht.“ Die Mannschaft habe eine intensive und lange Vorbereitung absolviert, viele Testspiele bestritten und diese insgesamt positiv gestalten können. Auch der erfolgreiche Pokalauftritt gegen Lenglern habe den eingeschlagenen Weg bestätigt. „Das war ein sehr guter Auftritt von uns, deswegen gehe ich auch mit einem sehr guten Gefühl jetzt ins Wochenende.“ Gleichzeitig weiß Steinhoff, welche Qualität der erste Gegner mitbringt. „Uns erwartet natürlich ein Aufstiegskandidat mit Sparta Göttingen, sie haben sich sehr gut verstärkt über den Sommer hinaus.“ Hinzu kommt, dass die Gastgeber auf mehrere wichtige Spieler verzichten müssen. Lucas Duymelinck, Dustin Brendel sowie Tobias Stief stehen nicht zur Verfügung.