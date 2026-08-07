„Wir wollen Sparta ein bisschen ärgern“

Mit dem Duell zwischen SSV Nörten-Hardenberg und Sparta Göttingen startet für beide Mannschaften die neue Bezirksliga-Saison. Im Bezirkspokal konnte der SSV sich in der ersten Runde gegen SG Lenglern bereits mit 4:2 durchsetzen, wobei sich Sparta gegen Landesligist und letzjährigen Meister TSV Landolfshausen/Seulingen geschlagen geben musste. Aber nun zählt die Liga:
Der erste Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 bringt für den SSV Nörten-Hardenberg direkt eine anspruchsvolle Aufgabe mit sich. Am Sonntag empfängt die Mannschaft Sparta Göttingen, das die vergangene Saison auf Rang elf mit 37 Punkten abschloss. Der SSV Nörten-Hardenberg landete mit 39 Punkten knapp davor auf Platz neun. Beide Teams bewegten sich in der Vorsaison also in ähnlichen Tabellenregionen, dennoch sieht die Ausgangslage vor dem Saisonstart etwas anders aus. Während die Gastgeber den positiven Eindruck aus der Vorbereitung bestätigen wollen, gilt Sparta Göttingen innerhalb der Liga als ambitionierter Gegner.
Dennoch geht der SSV mit einem positiven Gefühl in diesen ersten Spieltag.
Silvan Steinhoff, Kapitän des SSV Nörten-Hardenberg, blickt mit Vorfreude auf den Ligastart. „Also erstmal freuen wir uns, dass die Saison wieder losgeht und dass es endlich wieder auf Punktejagd geht.“ Die Mannschaft habe eine intensive und lange Vorbereitung absolviert, viele Testspiele bestritten und diese insgesamt positiv gestalten können. Auch der erfolgreiche Pokalauftritt gegen Lenglern habe den eingeschlagenen Weg bestätigt. „Das war ein sehr guter Auftritt von uns, deswegen gehe ich auch mit einem sehr guten Gefühl jetzt ins Wochenende.“
Gleichzeitig weiß Steinhoff, welche Qualität der erste Gegner mitbringt. „Uns erwartet natürlich ein Aufstiegskandidat mit Sparta Göttingen, sie haben sich sehr gut verstärkt über den Sommer hinaus.“ Hinzu kommt, dass die Gastgeber auf mehrere wichtige Spieler verzichten müssen. Lucas Duymelinck, Dustin Brendel sowie Tobias Stief stehen nicht zur Verfügung.
Trotz dieser Ausfälle formuliert Steinhoff die Zielsetzung klar. „Wir spielen zu Hause, es wird gutes Wetter sein, ein paar Zuschauer werden da sein. Wir wollen das Spiel positiv gestalten, wir wollen unseren Fußball weiterhin durchspielen, wir wollen das positive Gefühl aus der Vorbereitung mitnehmen, mutig sein, alles reinschmeißen.“ Die paar Ausfälle sollen dabei keine Ausrede sein. „Ich denke schon, dass wir trotz dieser paar Ausfälle in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen und das muss auch unser Anspruch sein.“ Abschließend richtet er den Blick auf den Gegner: „Ich hoffe, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können und dass wir Sparta ein bisschen ärgern können.“
Ob die positive Vorbereitung des SSV Nörten-Hardenberg oder die Ambitionen von Sparta Göttingen den Ausschlag geben, wird sich am Sonntagnachmittag zeigen. Fest steht: Ein unterhaltsames Bezirksligaspiel erwartet die Fans.