„Wir wollen so wenig Räume wie möglich anbieten“

Für den WSV Wendschott wird es am Sonntag eine der schwierigsten Aufgaben der laufenden Saison. Mit nur einem Punkt aus sechs Spielen rangiert die Mannschaft von Trainer Giuseppe Millemaci auf dem 15. Tabellenplatz. Gegner TSV Hillerse reist hingegen als Tabellenzweiter und bislang ungeschlagen an – mit fünf Siegen in fünf Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz von 23:3.

Millemaci weiß um die Schwere der Aufgabe: „Am Sonntag wird es ein schweres Spiel für uns. Hillerse ist eine sehr starke und robuste Mannschaft, die schwer zu bespielen ist.“ Entsprechend plant der WSV-Coach mit einem klaren Fokus auf die Defensivarbeit: „Wir wollen versuchen, defensiv so wenig Räume wie möglich anzubieten.“

Dennoch will sich der WSV nicht kampflos ergeben. „Offensiv werden wir mit einigen Nadelstichen beziehungsweise Kontern agieren. Eventuell gelingt uns eine Überraschung“, erklärt Millemaci. Sorgen bereitet ihm allerdings die Personalsituation: „Wir hoffen, dass einige Kranke zurückkommen. Wir haben gerade viele, die erkältet sind.“

Während Hillerse im Falle eines weiteren Sieges an Spitzenreiter MTV Isenbüttel vorbeiziehen könnte, benötigt Wendschott dringend ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf. Die Rollen vor dem Anpfiff sind klar verteilt doch Millemaci setzt auf Einsatz, Geduld und den Glauben an eine Überraschung. Außerdem haben sie letzte Woche bewiesen, dass sie auch gegen stärkerer Gegner punkten können.