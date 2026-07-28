– Foto: Franziska Lindhorst

Im FuPa-Teamcheck blicken Christian Gehrke, sportlicher Leiter des FSV Bernau, und Trainer Joseph Aulich auf die Vorbereitung des FSV Bernau der Saison 26/27 in der Landesliga Nord. Nach Platz fünf im Vorjahr richtet sich der Blick weiter nach oben. Der Kader ist breit und qualitativ stark aufgestellt, nun kann und soll der nächste Schritt folgen.

Letztes Jahr schloss der FSV Bernau die Saison auf Platz 5 der Tabelle ab. Das war gleichzeitig das beste Ergebnis in der Landesliga Nord seit dem Abstieg aus der Brandenburgliga in der Spielzeit 2021/22. Jetzt möchte man den nächsten Schritt gehen und tatsächlich um den Aufstieg mitspielen.

„Wir wollen so lange wie möglich um den Aufstieg spielen“, sagt Christian Gehrke gegenüber FuPa. Auch bei den Ligakonkurrenten gibt es eine klare Einschätzung, wer zu den ärgsten Mitstreitern gehören sollte: „Neben uns werden Zepernick, Falkensee und Eberswalde oben mitspielen.“

Die bisherigen Ergebnisse der knapp einwöchigen Vorbereitung fielen mit einer 2:5-Niederlage gegen die SG Union Klosterfelde (Oberliga) und einer 2:1-Niederlage gegen den TuS 1896 Sachsenhausen (Brandenburgliga) auf dem Papier nicht erfolgreich aus, dennoch zieht man im Team wohl auch aufgrund der Qualität der Gegner ein ein positives Fazit:

„Insgesamt sind wir mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Die Ergebnisse ordnen wir in der Vorbereitung bewusst nachrangig ein. Viel wichtiger ist für uns, dass wir den Kader kennenlernen, als Mannschaft zusammenwachsen und unsere ersten Inhalte auf den Platz bringen. Das hat in den ersten Einheiten und Testspielen bereits gut funktioniert.“

Tägliche Fortschritte im Fokus

Die taktische und persönliche Entwicklung steht nach den ersten harten Prüfungen im Vordergrund: „Natürlich gibt es noch Abstimmungsbedarf, und wir haben in allen Spielphasen noch Entwicklungspotenzial. Nach gut einer Woche Vorbereitung ist das aber völlig normal. Entscheidend ist, dass wir von Woche zu Woche Fortschritte sehen.“

Zehn Neuzugänge verstärken das Team

Um die durchaus ehrgeizigen Ziele in der neuen Saison zu erreichen, wurden zahlreiche Spieler neu verpflichtet:



Hugo Paschen (vereinslos), Jann Priesemuth (SR Neustadt), Dominik Horstmann (MSV Neuruppin), Kevin Zecha (Reinickendorfer Füchse), Maximilian Boritzki (SG Union Klosterfelde), Gelicio Banze (Blau-Weiß 90) sowie Lucas Lindemann, Paul Petermann, Jonas Kammer und Maximilian Tutzschke (alle Petershagen) laufen ab diesem Sommer für Bernau auf.

Weitere Veränderungen am Kader sind deshalb schon rund einen Monat vor dem Pflichtspielstart kategorisch ausgeschlossen: „Wir sind mit der Kaderplanung durch, es wird keine weiteren Neuzugänge geben.“ Auch auf die Frage, ob sich noch Abgänge andeuten, lautet die klare Antwort: „Nein!“

Abgehakt ist die Kaderplanung wohl auch, da man mit der sportlichen und persönlichen Integration besonders zufrieden ist: „Die Neuzugänge haben vom ersten Tag an einen hervorragenden Eindruck hinterlassen – sowohl sportlich als auch menschlich. Sie sind schnell in die Mannschaft integriert worden und bringen viel Qualität mit. Gleichzeitig merkt man, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Genau diese Mischung aus Qualität und Charakter ist für uns wichtig.“

Konkurrenzkampf und Flexibilität als Erfolgsrezept

Generell herrscht an der Seitenlinie große Zufriedenheit mit dem gesamten Aufgebot: „Ich sehe in unserer Mannschaft eine große Qualität und gleichzeitig eine hohe Breite im Kader. Dadurch entsteht ein gesunder Konkurrenzkampf, der das Niveau im Training täglich anhebt. Gleichzeitig haben wir viele vielseitige Spieler, die unterschiedliche Rollen übernehmen können."



Charakter als Treibstoff



Dass es nicht nur sportlicher Qualität, sondern charakterlicher Stärke und Zusammenhalt bedarf, weiß man auch in Bernau: "Was mich bisher aber fast noch mehr überzeugt, ist der Charakter der Mannschaft. Die Jungs gehen offen miteinander um, ziehen gut mit und entwickeln sich Schritt für Schritt zu einer echten Einheit. Genau das wird über eine lange Saison ein wichtiger Faktor sein.“

Das nächste Spiel der Vorbereitung findet am 30.7. auswärts gegen den VfB Fortuna Biesdorf statt, der in der vergangenen Saison Platz 12 in der Berlin-Liga belegte. Danach warten noch vier offizielle Testspiele, ehe das Brandenburg-Pokal-Spiel gegen den VfB Gramzow (Landesklasse Nord) stattfindet.

Ein Härtetest zum Saisonstart

Die Saison in der Landesliga eröffnet der FSV Bernau dann gegen Falkensee in einem echten Härtetest zum Einstieg. Nicht nur das Ergebnis gegen einen der genannten Aufstiegskandidaten wird wichtig sein, vor allem das Auftreten der Mannschaft muss zum Saisonstart stimmen.



„Wir möchten vom ersten Spieltag an unsere Handschrift auf dem Platz erkennen lassen. Dabei geht es uns nicht darum, dass schon alles perfekt funktioniert. Wir wollen mutig auftreten, als Mannschaft geschlossen agieren und unsere Spielidee Schritt für Schritt etablieren. Wenn wir mit hoher Intensität, klaren Abläufen und großem Zusammenhalt auftreten, schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Saison.“