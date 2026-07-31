„Wir wollen so lange wie möglich im Pokal bleiben“

Für Lamme geht es dabei nicht nur um das Weiterkommen im Pokal. Die Begegnung soll auch zeigen, wie weit die Mannschaft nach personellen Veränderungen und einer intensiven Vorbereitung bereits ist.

Nach mehreren Wochen Vorbereitung beginnt für den TSV Germania Lamme nun die Phase, in der Ergebnisse zählen. Die Partie gegen die FG Vienenburg-Wiedelah bildet den offiziellen Auftakt der neuen Saison, ehe eine Woche später der Startschuss in der Bezirksliga fällt.

Sportlich konnte Lamme in den Testspielen einige Ausrufezeichen setzen. Im Prosatech-Cup hielt die Mannschaft gegen höherklassige Gegner über weite Strecken mit und bezwang den Bezirksligameister TSV Hillerse deutlich mit 4:0. Auch gegen tief verteidigende Gegner erspielte sich das Team regelmäßig zahlreiche Möglichkeiten.

Kapitän Grazian Borucki zieht insgesamt ein positives Fazit der vergangenen Wochen. „Grundsätzlich sind wir mit der Vorbereitung zufrieden. Natürlich geht es immer besser“, sagt der Führungsspieler. Vor allem die Integration zahlreicher Nachwuchsspieler und zweier externer Neuzugänge habe im Mittelpunkt gestanden. Viele der A-Junioren seien der Mannschaft allerdings bereits aus der vergangenen Rückrunde bekannt gewesen, wodurch sich der Eingewöhnungsprozess erleichtert habe.

Verbesserungspotenzial sieht Borucki dennoch vor allem im Abschluss. „Die Torchancenverwertung lässt zu wünschen übrig. Das ist ein Thema, das sich durch die gesamte Vorbereitung gezogen hat“, erklärt der Kapitän. Im anschließenden Trainingslager in Lauenstein soll deshalb gezielt an der Effizienz vor dem Tor gearbeitet werden.

Auch die jüngste Testspielniederlage gegen den MTV Wolfenbüttel ordnet Borucki realistisch ein. „Da wurden uns ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Nichtsdestotrotz hatten wir dort auch genügend Torchancen, wo wir die Tore einfach nicht machen.“

Klarer Fokus auf das Weiterkommen

Vor dem Pflichtspielauftakt reist Lamme zunächst traditionell ins Trainingslager nach Lauenstein, um den Feinschliff für die neue Saison vorzunehmen. Anschließend richtet sich der volle Fokus auf den Pokal.

„Wir wollen das Ganze siegreich gestalten und so lange wie es geht im Pokalwettbewerb bleiben“, betont Borucki. Der Wettbewerb besitze für die Mannschaft einen besonderen Reiz: „Irgendwann kommen natürlich dann auch vielleicht die weiteren Fahrten und das macht auf jeden Fall immer Spaß.“

Personell kann Lamme nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich zwei Langzeitverletzte sowie einige urlaubsbedingt fehlende Spieler stehen nicht zur Verfügung. „Ansonsten steht der Kader, wir haben genügend Spieler dabei und wir freuen uns, dass es endlich losgeht“, sagt Borucki.

Mit dem Heimspiel gegen die FG Vienenburg-Wiedelah bietet sich dem TSV Germania Lamme die Chance, die intensive Vorbereitung mit einem Erfolg abzuschließen und mit einem positiven Ergebnis in die neue Pflichtspielsaison zu starten.