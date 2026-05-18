„Wir wollen Siege sammeln und nicht in Schönheit sterben"

Schwicheldt, als Tabellenzwölfter mit 29 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf, hielt trotz des Rückstands dagegen und kam ebenfalls zu Möglichkeiten. Trainer Benjamin Weiß sah seine Mannschaft keineswegs schlecht: „Wir haben gegen Lehndorf ein mehr als gutes Spiel gemacht.“

Der Tabellenführer aus Lehndorf, nun bei 61 Punkten, erwischte den besseren Start in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Beith in Führung. Nach einer insgesamt kontrollierten Anfangsphase erhöhte Nöh in der 24. Minute auf 2:0.

Besonders die erste Halbzeit ordnete er differenziert ein: „Lehndorf war besser. Da kriegen wir durch zwei einstudierte Angriffe zwei Gegentore. So sah es für mich zumindest aus. Wir hatten aber auch Gelegenheiten zu verkürzen oder auszugleichen.“

Lehndorf hingegen zeigte sich mit der spielerischen Qualität des Spiels nur bedingt zufrieden. Co-Trainer Sascha Schaumburg sprach offen von einem „richtigen Kackspiel“ und verwies auf „viele Fehlpässe auf beiden Seiten“ sowie „haarsträubend vergebene Torchancen“.

Schwicheldt drückt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Partie deutlich. Eine Rote Karte gegen Lehndorf brachte die Gastgeber in Überzahl, Schwicheldt übernahm zunehmend die Kontrolle und drängte auf den Anschluss.

„Von dem Zeitpunkt an haben nur wir gespielt“, sagte Weiß rückblickend. Seine Mannschaft traf dabei einmal die Latte und einmal den Pfosten, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt.

Statt des Anschlusstreffers fiel in der 80. Minute die Vorentscheidung: Nach einem individuellen Fehler auf Seiten der Gastgeber traf Malkowsky zum 3:0 für den Spitzenreiter. Weiß sprach von einem „individuellen Fehler zum 0:3“, lobte aber gleichzeitig die Reaktion seiner Mannschaft.

Schwicheldt gab sich nicht auf und kam in der 87. Minute noch zum Ehrentreffer, als Nünemann den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Unterschiedliche Ausgangslagen im Saisonendspurt

Mit dem Auswärtssieg baut der Lehndorfer TSV seine Spitzenposition weiter aus und bleibt auf Kurs Richtung Meisterschaft. Schaumburg stellte klar, worauf es seinem Team aktuell ankommt: „Wir wollen Siege sammeln in den letzten Spielen und nicht in Schönheit sterben.“

Für den TSV Schwicheldt bleibt die Situation im Tabellenkeller angespannt. Trotz der Niederlage zog Weiß positive Aspekte aus der Leistung: „Riesenkompliment an meine Mannschaft für die Leistung.“

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ordnete der Trainer die Partie realistisch ein: „Das sind nicht die drei Punkte, die wir holen müssen. Jetzt kommen drei Aufgaben, wo der Gegner mit uns auf Augenhöhe ist. Da müssen wir punkten für den Klassenerhalt.“ Auch Schaumburg wünscht Glück: „Wir wünschen dem TSV Schwichelt viel Erfolg im Abstiegskampf. Sie waren ein sehr freundlicher Gastgeber."