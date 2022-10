"Wir wollen Samstag den Sieg" Am kommenden Wochenende spielt der amtierende Thüringenmeister bei der SG Glücksbrunn Schweina.

Du bist mit dem FC Thüringen Weida Landesmeister geworden und hast dich damit in der Vereinsgeschichte unsterblich gemacht. Was sind nun deine neuen Ziele mit dem Verein? David Oxenfart: Letzte Saison war unglaublich. Wenn mir vor 2 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir die Thüringenmeisterschaft nach Weida holen, hätte ich es nicht geglaubt. Wir wollen natürlich an die letzte Saison anknüpfen und die Erwartungen sind gestiegen. Wir wissen das wir jede Mannschaft in der Liga schlagen können, aber man merkt auch dass es kein Selbstläufer wird und die anderen Mannschaften alles reinhauen gegen uns.

Wie sehr hat sich der Verein die letzten 4 Jahre entwickelt? Was ist ab 2020 unter dem neuen Vorstand besser geworden? David Oxenfart: Der Verein entwickelt sich stetig weiter. Wir haben richtig gute Trainingsbedingungen und unsere Anlage ist in einem hervorragenden Zustand. Der neue Vorstand ist sehr engagiert, mit klaren Vorstellungen und versucht die Strukturen im Verein immer weiter auszubauen. Somit konnten wir uns von Saison zu Saison auch sportlich weiterentwickeln und sind nun qualitativ, aber auch in der Breite sehr gut aufgestellt.

David, du bist 2018 von Bayern Hof auf den Roten Hügel gewechselt. Hast du die Entscheidung bisher bereut? Wie wohl fühlst du dich in Weida? David Oxenfart: Nein, ich bereue den Wechsel nicht, das ich sehr froh bin wieder in meiner Heimatregion Thüringen zu spielen. Ich fühle mich sehr wohl in Weida. Der Verein ist sehr familiär mit einem starken Zusammenhalt. Das macht es hier besonders.

Am Wochenende spielt ihr gegen Glücksbrunn Schweina. Was erwartet euch für ein Gegner? Hast du schon mal dort gespielt?

David Oxenfart: Schweina ist mit hohen Siegen sehr gut in die Saison gestartet und haben gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind. Mit Schweina erwartet uns eine sehr offensivstarke Mannschaft. Wir müssen uns gut vorbereiten, um dort etwas zu holen. Ich habe bisher nur ein Heimspiel gegen Schweina bestritten und noch nicht in Schweina gespielt. Doch habe ich mir sagen lassen, dass es dort nie einfach war.

>> zum FuPa-Profil von David Oxenfart

Schweina stellt mit Moritz Dittmann den besten Stürmer der Liga. Auch schon höherklassige Vereine haben ein Auge auf ihn geworfen. Wirst du mit ihm im Spiel in Berührung sein? Wie kann man einen torgefährlichen Angreifer stoppen?

David Oxenfart: Seine Torquote ist schon beeindruckend. Wir konnten die letzten beiden Spiele zu Null spielen und werden diesmal auch wieder versuchen kompakt zu stehen und versuchen den Ball weit weg von unserem Tor zu halten. Als Angreifer ist er normalerweise nicht mein direkter Gegenspieler, aber vielleicht gibt es ja doch den ein oder anderen Zweikampf mit ihm. Wir müssen zusehen, dass er nicht allzu viele Bälle bekommt, aber er ist auch nicht der einzige Spieler, den wir im Auge behalten müssen.

Am 19.11. spielt ihr gegen den FC Carl Zeiss Jena. Kann man in den restlichen Punktspielen das Spiel des Jahres aus den Köpfen kriegen?

David Oxenfart: Wir müssen uns die nächsten Wochen weiterhin auf die Liga konzentrieren, um dort auch weiterhin zu punkten. Das Pokalspiel gegen den FCC ist natürlich das Saisonhighlight und die Vorfreude ist groß, da wir so ein Spiel schon lange nicht mehr in Weida hatten. Wenn man den DFB-Pokal momentan verfolgt und die ein oder andere Überraschung sieht, denkt man natürlich auch mal an den Thüringenpokal. Doch dieses Spiel ist für uns ein Zusatz. Jetzt steht erst einmal der Ligaalltag an und das ist viel wichtiger!