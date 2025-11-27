„Wir wollen Punkte gutmachen“ – Deutz mit Kampfansage nach Schönenbach

Südwest will Siegesserie fortsetzen – Schwarz-Weiß hofft auf Überraschung

Der Tabellenzweite DJK Südwest Köln gastiert am Sonntag beim SC Schwarz-Weiß Köln – ein Duell zweier Teams, die sportlich aktuell in völlig unterschiedliche Richtungen blicken. Schwarz-Weiß steht mit 8 Punkten auf dem vorletzten Platz und verlor zuletzt 0:3 bei Rheinsüd, während Südwest mit 27 Zählern weiter oben angreift und durch das 2:0 im Topspiel bei Deutz 05 den Rückstand auf Spitzenreiter Schönenbach auf vier Punkte verkürzte. Gleichzeitig könnte Südwest vom parallelen Aufeinandertreffen zwischen Schönenbach (1.) und Deutz (4.) profitieren – vorausgesetzt, die eigene Pflichtaufgabe wird erfüllt.

Müller: „Wir kennen ihre Stärken – aber auch ihre Schwächen“

Schwarz-Weiß-Trainer Sven Müller glaubt trotz klarer Rollenverteilung an eine Chance. „Wir konnten die Woche sehr gut nutzen und haben im Training richtig Gas gegeben“, sagt er. Die Vorbereitung sei „intensiv und fokussiert“ verlaufen – auch, weil Südwest mit den zurückgekehrten Graf-Brüdern eine neue Qualität auf den Platz bringe: „Gerade jetzt – wo die Graf-Brüder wieder dabei sind – wissen wir um deren enorme Qualität. Südwest ohne die Zwillinge und Südwest mit ihnen sind zwei völlig unterschiedliche Mannschaften. Mit den beiden liegt das Team qualitativ um Welten höher.“

Dennoch sieht Müller sein Team nicht chancenlos. Aus gemeinsamen Duellen der vergangenen Jahre kenne man den Gegner gut: „Wir wissen nicht nur ihre Stärken, sondern auch ihre Schwächen.“ Entsprechend positiv geht seine Mannschaft in die Aufgabe: „Die Jungs haben richtig Bock und wissen, dass wir bis zur Winterpause noch Punkte brauchen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir am Sonntag etwas Zählbares holen können.“

Errens: „Der Matchplan wird ein anderer sein müssen“

Südwest-Coach Daniel Errens betont die Bedeutung der Vorbereitungsphase. Das spielfreie Wochenende sei „zum perfekten Zeitpunkt“ gekommen, um Blessuren auszukurieren und die Akkus zu laden. „Inzwischen haben wir aber längst wieder in den Vollgas-Modus geschaltet“, erklärt er.

Für das Auswärtsspiel erwartet Errens einen grundlegend anderen Charakter als in den jüngsten Topduellen: „Wichtig wird sein, am Sonntag den passenden Matchplan mitzubringen, denn der Charakter der Partie wird ein anderer sein als zuletzt gegen die Rheindörfer oder gegen Deutz. Genau darin liegt unsere Herausforderung.“

Er warnt ausdrücklich vor dem Gegner: „Es gilt, das heiße Pflaster bei Schwarz-Weiß anzunehmen und die Mannschaft bestmöglich darauf einzustellen. Es wird eine interessante Aufgabe, und wir fahren ganz klar mit dem Ziel dorthin, drei Punkte mitzunehmen.“

Die Tabelle dürfe niemanden täuschen: „Wir wissen, dass das nicht im Vorbeigehen funktionieren wird – auch wenn die Tabelle auf den ersten Blick anderes vermuten lässt.“

Darum werde Südwest „mit der richtigen Spannung, voller Konzentration und maximaler Bereitschaft“ antreten, um erneut alles abzurufen.