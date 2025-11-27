„Wir wollen Punkte gutmachen“ – Deutz mit Kampfansage nach Schönenbach

Der Tabellenzweite DJK Südwest Köln gastiert am Sonntag beim SC Schwarz-Weiß Köln – ein Duell zweier Teams, die sportlich aktuell in völlig unterschiedliche Richtungen blicken. Schwarz-Weiß steht mit 8 Punkten auf dem vorletzten Platz und verlor zuletzt 0:3 bei Rheinsüd, während Südwest mit 27 Zählern weiter oben angreift und durch das 2:0 im Topspiel bei Deutz 05 den Rückstand auf Spitzenreiter Schönenbach auf vier Punkte verkürzte. Gleichzeitig könnte Südwest vom parallelen Aufeinandertreffen zwischen Schönenbach (1.) und Deutz (4.) profitieren – vorausgesetzt, die eigene Pflichtaufgabe wird erfüllt.
Schwarz-Weiß-Trainer Sven Müller glaubt trotz klarer Rollenverteilung an eine Chance. „Wir konnten die Woche sehr gut nutzen und haben im Training richtig Gas gegeben“, sagt er. Die Vorbereitung sei „intensiv und fokussiert“ verlaufen – auch, weil Südwest mit den zurückgekehrten Graf-Brüdern eine neue Qualität auf den Platz bringe: „Gerade jetzt – wo die Graf-Brüder wieder dabei sind – wissen wir um deren enorme Qualität. Südwest ohne die Zwillinge und Südwest mit ihnen sind zwei völlig unterschiedliche Mannschaften. Mit den beiden liegt das Team qualitativ um Welten höher.“
Dennoch sieht Müller sein Team nicht chancenlos. Aus gemeinsamen Duellen der vergangenen Jahre kenne man den Gegner gut: „Wir wissen nicht nur ihre Stärken, sondern auch ihre Schwächen.“ Entsprechend positiv geht seine Mannschaft in die Aufgabe: „Die Jungs haben richtig Bock und wissen, dass wir bis zur Winterpause noch Punkte brauchen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir am Sonntag etwas Zählbares holen können.“
Südwest-Coach Daniel Errens betont die Bedeutung der Vorbereitungsphase. Das spielfreie Wochenende sei „zum perfekten Zeitpunkt“ gekommen, um Blessuren auszukurieren und die Akkus zu laden. „Inzwischen haben wir aber längst wieder in den Vollgas-Modus geschaltet“, erklärt er.
Für das Auswärtsspiel erwartet Errens einen grundlegend anderen Charakter als in den jüngsten Topduellen: „Wichtig wird sein, am Sonntag den passenden Matchplan mitzubringen, denn der Charakter der Partie wird ein anderer sein als zuletzt gegen die Rheindörfer oder gegen Deutz. Genau darin liegt unsere Herausforderung.“
Er warnt ausdrücklich vor dem Gegner: „Es gilt, das heiße Pflaster bei Schwarz-Weiß anzunehmen und die Mannschaft bestmöglich darauf einzustellen. Es wird eine interessante Aufgabe, und wir fahren ganz klar mit dem Ziel dorthin, drei Punkte mitzunehmen.“
Die Tabelle dürfe niemanden täuschen: „Wir wissen, dass das nicht im Vorbeigehen funktionieren wird – auch wenn die Tabelle auf den ersten Blick anderes vermuten lässt.“
Darum werde Südwest „mit der richtigen Spannung, voller Konzentration und maximaler Bereitschaft“ antreten, um erneut alles abzurufen.
Der FC Rheinsüd Köln will nach dem 3:0-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Köln nachlegen und empfängt am Sonntag den Türkischen FC Köln, der sich zuletzt mit 3:2 gegen Germania Zündorf zurückmeldete. Rheinsüd steht mit 18 Punkten auf Rang sieben, der TFC folgt mit 11 Punkten auf Platz 13.
Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer bewertet den kommenden Gegner deutlich höher als dessen Tabellenposition: „TFC ist ein unangenehmer Gegner und deutlich gefährlicher, als es der Tabellenstand vermuten lässt. Viele ihrer Spiele sind knapp ausgegangen, sie waren fast immer dran und haben gezeigt, dass sie jederzeit Tore machen können.“
Für seine Mannschaft gelte deshalb höchste Wachsamkeit. „Wir sind gewarnt und werden den Gegner keinesfalls unterschätzen. Uns erwartet eine Aufgabe, die uns definitiv fordern wird.“
Krämer fordert von seinem Team eine Wiederholung der jüngsten starken Heim-Vorstellung: „Für uns ist entscheidend, dass wir die Art und Weise aus dem Spiel vor zwei Wochen wieder auf den Platz bringen. Über Basics, Intensität, Laufbereitschaft und Aktivität müssen wir ins Spiel finden – daran wollen wir uns messen lassen.“ Gelinge dies, sei Rheinsüd „absolut in der Lage, die Punkte hier zu behalten“.
Personell plagen den Coach jedoch einige Sorgen: „Wir sind etwas gebeutelt, sowohl krankheits- als auch verletzungsbedingt. Die letzten beiden Wochen gab es einige Ausfälle.“ Dennoch zeigt er sich optimistisch: „Trotzdem werden wir am Sonntag mit einem schlagkräftigen Kader antreten und alles dafür tun, die drei Punkte bei uns zu behalten.“
Im der unteren Tabellenhälfte der Bezirksliga Staffel 1 kommt es am Sonntag zum richtungsweisenden Duell zwischen FC Germania Zündorf und dem SV Frielingsdorf. Für beide Teams geht es darum, sich vor der Winterpause eine bessere Ausgangsposition zu erarbeiten.
Zündorf-Trainer Daniel Werken weiß um die Bedeutung der kommenden Partie. „Uns erwartet mit Frielingsdorf eine äußerst intensive Mannschaft, die nach vorne viel Qualität mitbringt. Darauf müssen wir absolut vorbereitet sein.“
Seine Mannschaft braucht dringend Punkte: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen zu Hause gewinnen und die letzten drei Spiele vor der Winterpause so positiv wie möglich gestalten.“
Werken sieht die kommenden Wochen als Chance, den Trend zu brechen: „Wir hoffen, dass wir uns damit ein Stück weit aus der schwierigen Situation herausarbeiten können, um dann im Winter einen Cut zu machen, alles aufzuarbeiten und gestärkt in die Rückrunde zu starten.“
Der Fahrplan ist eindeutig: „Am Sonntag wollen wir den ersten Schritt in diese Richtung gehen – und das gelingt am besten mit einem Sieg.“ Gleichzeitig erwartet Werken ein Duell mit hoher Intensität: „Wir schätzen Frielingsdorf als starken, intensiven Gegner ein und stellen uns auf ein kampfbetontes, anspruchsvolles Spiel ein.“
Für den SV Frielingsdorf hat die Begegnung ebenfalls großen Stellenwert. „Es steht für uns ein sehr wichtiges, wegweisendes Auswärtsspiel an“, betont Trainer Andreas Dreiner. Sein Team wolle sich vor der Winterpause eine solide Grundlage schaffen: „Wir wollen uns bis zur Winterpause eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeiten – dafür müssen wir am Wochenende punkten.“
Auch er rechnet mit einer intensiven Begegnung: „Wir stellen uns auf ein emotionales Fußballspiel ein, das uns alles abverlangen wird.“
Der CfB Ford Niehl trifft am Sonntag auf den SSV Jan Wellem, und beide Teams gehen mit unterschiedlichen, aber positiven Eindrücken in die Partie. Niehl ist seit sieben Spielen ohne Niederlage – zudem hatte die Mannschaft ein regeneratives spielfreies Wochenende. Jan Wellem belegt mit 19 Punkten Platz sechs, trennte sich zuletzt 1:1 im Derby von Hoffnungsthal und feierte am Wochenende einen wichtigen Erfolg: Der 2:1-Sieg im Mittelrheinpokal beim SC Elsdorf bedeutete den Einzug ins Viertelfinale.
Niehl-Coach Dogan Oymak sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Die spielfreie Woche hat uns extrem gutgetan. Die Mannschaft konnte durchatmen, Belastungen abbauen und einige angeschlagene oder verletzte Spieler hatten endlich die Möglichkeit, vollständig zu regenerieren.“
Mit Jan Wellem wartet nun ein echter Prüfstein: „Diese Partie gibt uns die Chance zu zeigen, auf welchem Niveau wir aktuell stehen und ob wir die starke Form der letzten Wochen bestätigen können.“ Sein Team wolle selbstbewusst auftreten: „Wir wollen mutig auftreten, unser eigenes Spiel durchziehen und das bestmögliche Ergebnis herausholen.“
Auch wenn Jan Wellem zuletzt nicht optimal punktete, warnt Oymak vor der Qualität des Gegners: „Auch wenn die Ergebnisse nicht ihren Ansprüchen entsprechen, ist ihre Qualität unbestritten.“ Umso größer die Vorfreude: „Es bietet alles, um ein echtes Fußballfest zu werden. Wir sind bereit, am Sonntag wieder 100 Prozent auf den Platz zu bringen.“
SSV-Trainer Alexander Voigt sieht sein Team nach dem Pokal-Auftritt gestärkt: „Wir sind froh, dass wir das Spiel in Elsdorf gewonnen haben. Das gibt uns Selbstvertrauen, und vor allem freut mich, dass wir über weite Strecken auch fußballerisch wieder überzeugt haben.“
Nun liegt der Fokus wieder voll auf der Liga: „Jetzt können wir hinter die Pokalgeschichte erstmal einen Haken setzen und den Fokus voll auf die Liga richten. Dort wartet am Sonntag erneut ein schweres Spiel.“ Voigt fordert eine klare Reaktion: „Es ist an der Zeit, dass wir die Leistung, die wir in Elsdorf auf den Platz gebracht haben, auch in der Meisterschaft abrufen.“
Das Ziel ist eindeutig: „Gelingt uns das, bin ich sicher, dass wir etwas Zählbares mitnehmen werden.“ Seine Mannschaft habe sich den nächsten Sieg verdient: „Sie sind drangeblieben, arbeiten im Training sehr gut und investieren viel.“ Ein Faktor soll endlich zurückkehren: „Ich hoffe, dass auch das Spielglück, das uns in den vergangenen Wochen komplett gefehlt hat, jetzt wieder ein Stück weit zurückkommt. Dann können wir bis zur Winterpause noch eine ordentliche Punktausbeute erzielen.“
Der TV Hoffnungsthal geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Schlusslicht SC Brühl, doch sportlicher Leiter Maciek Gawlik warnt eindringlich vor einem gefährlichen Gegner.
Gawlik blickt differenziert auf die jüngste Niederlage seines Teams: „Letzte Woche gab es einen kleinen Dämpfer gegen Heiligenhaus. Wir haben eine ganz schwache erste Halbzeit gespielt, in der wir nie richtig ins Spiel gekommen sind.“
Positiv stimmt ihn aber die Reaktion nach der Pause: „Mit der Leistung im zweiten Durchgang hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt. Trotz Unterzahl hat die Mannschaft Moral und Widerstandskraft bewiesen. Auch solche Spiele gehören zur Entwicklung dazu.“
Mit Blick auf Brühl sieht er vor allem eines: mentale Gefahr. „Jetzt kommt mit Brühl ein Gegner, der in meinen Augen nichts mehr zu verlieren hat – und genau das macht sie gefährlich. In den Köpfen kann schnell entstehen: ‚Tabellenletzter, das machen wir schon.‘ Genau da liegt die Gefahr.“
Der Matchplan ist klar: „Wir werden volle Konzentration brauchen, vom ersten Moment an. Es geht darum, ein ordentliches Heimspiel abzuliefern, Brühl früh die Lust am Fußball zu nehmen und die Partie in die von uns gewünschte Richtung zu lenken.“ Gelinge das, sei Gawlik überzeugt: „Dann bleiben die drei Punkte bei uns.“
Bei Brühl spitzt sich die Lage weiter zu. Trainer Marcel Müller spricht offen über die derzeitigen Probleme: „Für uns ist es aktuell eine extrem schwierige Situation. Neben den sportlichen Herausforderungen kommt nun auch eine massive Krankheits- und Verletzungswelle hinzu.“
Bereits letzte Woche habe die Mannschaft „sechs bis sieben Stammkräfte“ ersetzen müssen, und erneut fehlen „drei bis vier Spieler“. Die Prioritäten sind daher klar gesteckt: „In erster Linie geht es für uns darum, Stabilität zu finden. Wir wollen defensiv besser stehen, über 90 Minuten konzentriert bleiben, einfache Fehler abstellen und keine leichten Gegentore mehr kassieren.“
Müller hofft auf kleine Schritte, die Vertrauen bringen könnten: „Wenn wir es schaffen, die Null mal länger zu halten oder sogar selbst in Führung zu gehen, kann das dem Selbstvertrauen guttun.“
Trotz klarer Außenseiterrolle fährt Brühl nicht ohne Ansprüche nach Hoffnungsthal: „Wir wollen ein gutes, ordentliches Spiel abliefern. Dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt.“
Der FC Hürth II empfängt am Sonntag den Heiligenhauser SV – ein Duell zweier Teams mit Rückenwind. Hürth steht nach dem klaren 6:1-Sieg in Brühl bei 12 Punkten auf Rang 11, während Heiligenhaus nach dem 2:1-Erfolg im vorgezogenen Spiel gegen Hoffnungsthal auf einem starken fünften Platz (22 Punkte) liegt.
Besonders im Fokus steht Thomas Frohn, der nach Jahren als Spieler und Co-Trainer nun erstmals als Cheftrainer der Hürther Landesliga-Reserve an der Seitenlinie steht.
Hürths neuer Trainer hat sich ein genaues Bild vom kommenden Gegner gemacht. „Wir erwarten am Sonntag einen Gegner, der sehr gefestigt auftritt, seit fünf Spielen ungeschlagen ist und über eine starke mannschaftliche Geschlossenheit kommt“, erklärt Thomas Frohn. Sein Eindruck vom Heiligenhauser SV wurde durch die Beobachtung zuletzt gegen Hoffnungsthal bestätigt.
Trotz personeller Probleme möchte Hürth den positiven Trend fortsetzen: „Vier Punkte aus den letzten beiden Partien und dazu die zweite gemeinsame Trainingswoche nach dem Trainerwechsel – wir möchten die Dinge, die zuletzt gut funktioniert haben, wieder auf den Platz bringen.“ Die Marschroute ist klar: „Entscheidend wird ein geschlossener, kompakter Auftritt als Mannschaft sein, um im Heimspiel gegen Heiligenhaus den nächsten Schritt zu gehen.“
Die Bedingungen sind jedoch nicht optimal: „Wir haben einige verletzte und erkrankte Spieler und werden am Sonntag keinen großen Kader zur Verfügung haben. Trotzdem blicken wir sehr positiv auf das Spiel und freuen uns auf die Aufgabe.“
HSV-Trainer Andy Esins warnt davor, die Hürther trotz ihres Tabellenplatzes zu unterschätzen. „Es wird erneut ein Spiel gegen eine Mannschaft, die aus einem Flow kommt. Hürth ist seit zwei Partien ungeschlagen und bringt aktuell viel Selbstvertrauen mit“, betont er. Zudem sei die Mannschaft taktisch schwer zu greifen: „Der Gegner ist personell nur schwer auszurechnen.“
Trotz der eigenen starken Form bleibt Esins realistisch: „Uns ist bewusst, dass unsere aktuelle Tabellensituation eher schmeichelhaft ist.“ Ein Punkt wäre daher keineswegs ein schlechtes Ergebnis: „Deshalb können wir mit einem Auswärtspunkt in Hürth absolut gut leben.“ Entscheidend werde sein, „dass wir von Beginn an die nötige Intensität auf den Platz bringen und ein Spiel auf Augenhöhe daraus machen“. Positiv stimmt ihn die Bereitschaft seines Teams: „Die Mannschaft ist bereit, genau diese Mentalität abzurufen.“
Der SV Bergfried Leverkusen steht vor einer der schwersten Aufgaben der Saison: Am Sonntag gastiert mit der SpVg Rheindörfer eines der Top-Teams der Liga am Höfer Weg. Während Bergfried mit 11 Punkten auf Rang zwölf steht und zuletzt 0:2 in Heiligenhaus verlor, kommen die Rheindörfer mit 25 Punkten und einem starken 2:2 gegen Tabellenführer Schönenbach im Rücken.
Bergfried-Trainer Stefan Müller spart nicht mit klaren Worten: „Für uns ist es sicherlich eine Mammutaufgabe, wenn die Rheindörfer – eines der absoluten Top-Teams der Liga – zu uns kommen. Wir wissen genau, dass wir dafür einen sehr, sehr guten Tag brauchen, um etwas mitzunehmen.“
Trotz der Schwere der Aufgabe gibt er das Ziel klar vor: „Wir spielen zu Hause und wollen uns keinesfalls unter Wert verkaufen.“ Vor allem Haltung und Einsatz sollen den Ausschlag geben: „Wir werden alles geben, uns so teuer wie möglich präsentieren und um jeden einzelnen Punkt kämpfen. Wir wollen es dem Gegner so schwer wie möglich machen und schauen, was am Ende drin ist.“
Müller verschweigt die schwierige Kadersituation nicht: „Personaltechnisch ist die Lage angespannt. Taha Can-Uluc fällt weiterhin aus, Erik Schmidt und Marc Philavanh sind im Urlaub. Mike Keou Tientcheu fehlt weiterhin mit muskulären Problemen, Tim Schmitz fällt krankheitsbedingt aus. Zudem ist Rene Rekus für zwei Monate im Ausland.“
Doch der Trainer erkennt darin auch eine Möglichkeit: „Das sind einige große Baustellen – aber genau darin liegt auch eine Chance für andere Spieler, die nun in die Bresche springen können. Ich bin sehr gespannt, wie sie diese Aufgabe annehmen werden.“
Der SV Schönenbach empfängt am Wochenende die Sportvereinigung Deutz 05 – ein echtes Spitzenspiel. Schönenbach führt die Tabelle mit 31 Punkten souverän an, ließ jedoch zuletzt Federn. Deutz 05 steht mit 24 Punkten auf Rang vier, verlor zuletzt 0:2 gegen Südwest – und sorgte vor der Pokalpause mit der Trennung von Trainer Markus Hilmer für einen Paukenschlag. Die Mannschaft wird nun bis zur Winterpause von Tobias Blum betreut.
Deutz’ sportlicher Leiter Yilmaz Ardic blickt trotz Unruhe sehr positiv auf das Topspiel: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns. Nach der Trennung von Markus Hilmer hat uns das spielfreie Wochenende gutgetan.“
Der Anspruch ist klar formuliert: „Gegen den Tabellenführer wollen wir nun versuchen, Punkte gutzumachen und den Anschluss zu halten.“ Ardic rechnet mit einer Partie, die von Details geprägt sein wird: „In solchen Spielen entscheiden oft vermeintliche Kleinigkeiten – Standards oder die Chancenverwertung. Deshalb wird es enorm wichtig sein, in allen Phasen des Spiels voll präsent zu sein.“
Er zeigt großes Vertrauen in sein Team – und in die Interimslösung an der Seitenlinie: „Ich bin überzeugt, dass wir punktgenau bereit sein werden. Tobias Blum wird die Mannschaft bis zur Winterpause in Hauptverantwortung coachen.“
Zudem kündigt Ardic an, dass der Verein bereits an der Zukunft arbeitet: „Zum Rückrundenstart wird es personelle Verstärkungen im Trainerteam geben, die wir in Kürze bekanntgeben werden.“