MTV Jeddingen II mit seinem Trainerteam Andreas Leitner (l.) und Manuel Schubert (r.) – Foto: Andreas Kaltenbach

"Wir wollen Platz drei verteidigen und ins Pokalfinale einziehen!" MTV Jeddingen II: Starker Zusammenhalt und ehrgeizige Ziele

Die zweite Damenmannschaft des MTV Jeddingen spielt derzeit in der Kreisliga Rotenburg eine gute Saison. Mit 22 Punkten aus zwölf Spielen belegt das Team aktuell den dritten Tabellenplatz. Nach sechs Siegen in Folge musste das Team am vergangenen Wochenende eine Niederlage gegen Westerholz II hinnehmen. Doch Trainer Andreas Leitner sieht darin keinen Grund zur Besorgnis, im Gegenteil.

Sa., 29.03.2025, 15:00 Uhr TuS Westerholz Westerholz II MTV Jeddingen Jeddingen II 4 2 Abpfiff 4:2, so lautete am Ende das Ergebnis in der Kreisliga Rotenburg zwischen den Frauenteams des TuS Westerholz II und des MTV Jeddingen II. Damit endete die Siegesserie des MTV nach sechs Erfolgen in Folge. MTV-Trainer Andreas Leitner blickt mit gemischten Gefühlen auf die Partie zurück: "Die Niederlage gegen Westerholz II war vor allem in der ersten Halbzeit verdient. Wir haben zu viele eigene Fehler gemacht, vom Stellungsspiel bis zu einfachen Pässen. Eine erfahrene Mannschaft wie Westerholz nutzt das eiskalt aus." In der zweiten Halbzeit zeigte das Team eine deutliche Leistungssteigerung und kämpfte sich zurück ins Spiel. "Die Reaktion war stark. Bereits in der 52. Minute haben wir den Anschlusstreffer erzielt und das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagert. Leider fehlte uns die letzte Konsequenz im Abschluss und ein Konter sorgte für das 1:4. Doch was zählt: Die Mädels haben sich nie aufgegeben, weiter gekämpft und vier Minuten später das zweite Tor nachgelegt," so Leitner weiter. Diese Partie soll als Lerneffekt dienen, um künftig über die gesamten 90 Minuten die bestmögliche Leistung abrufen zu können.

Team stand kurz vor der Auflösung