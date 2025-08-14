"Wir wollen oben mitspielen und sehen, was am Ende rauskommt"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer David Karaschewitz vom SV Viktoria Potsdam über den Stand der Vorbereitung, die Integration der Neuzugänge und die besonderen Stärken seines Teams. Er erklärt, warum die Kaderplanung bereits abgeschlossen ist, weshalb Freundschaft und Zusammenhalt in der Kabine für ihn einen entscheidenden Wert haben und welches Ziel sich die Mannschaft für die Saison gesteckt hat. Außerdem gibt er seine Einschätzung zu den Meisterschaftsfavoriten der Landesliga Nord ab.

Vorbereitung mit hoher Trainingsbeteiligung und ohne Verletzungen David Karaschewitz blickt auf die vergangenen Wochen mit Zufriedenheit zurück. Die Basis für den Ligastart sei gelegt, betont er: „Unsere Vorbereitung lief ganz gut. Wir hatten die Jungs zum Großteil in allen Einheiten auf dem Platz und niemand hat sich verletzt.“ Für den Trainer war besonders wichtig, dass nahezu der gesamte Kader regelmäßig trainieren konnte. Diese Kontinuität biete die Möglichkeit, taktische Abläufe einzustudieren, Spielformen zu festigen und die Mannschaft optimal einzustellen. Der Umstand, dass es keine Verletzungen gab, sorge zudem für Planungssicherheit – ein nicht zu unterschätzender Vorteil in einer intensiven Saison.

Keine weiteren Transfers in Sicht Während andere Vereine in der Landesliga Nord noch auf dem Transfermarkt aktiv sind, herrscht beim SV Viktoria Potsdam in dieser Hinsicht derzeit Ruhe. Karaschewitz stellt klar: „Weitere Neuzugänge oder Abgänge sind aktuell nicht vorgesehen.“ Damit kann sich das Trainerteam komplett auf die Arbeit mit dem bestehenden Kader konzentrieren.

Neue Spieler auf und neben dem Platz gut angekommen Ein zentrales Thema der Vorbereitung war die Integration der Neuzugänge. Karaschewitz ist mit den Fortschritten zufrieden: „Unsere neuen Mitspieler haben sich auf und neben dem Platz gut integriert. Selbstverständlich benötigt es noch etwas Zeit, bis alle Rädchen auf dem Platz greifen, wir sind aber auf einem guten Weg.“ Die Eingliederung in eine bestehende Mannschaft sei immer ein Prozess, bei dem sportliche und menschliche Faktoren gleichermaßen zählen. Laut dem Trainer zeigen die Neuen nicht nur auf dem Feld, dass sie Verstärkungen sind, sondern auch im Mannschaftsgefüge.

Breite und Ausgewogenheit als Schlüssel

Der Kader des SV Viktoria Potsdam bietet nach Einschätzung des Trainers eine gute Mischung. „Wir haben einen breiten Kader, der eine gesunde Mischung von Erfahrung und junger Dynamik mitbringt“, sagt Karaschewitz. Dies ermögliche, auf unterschiedliche Spielsituationen flexibel zu reagieren.

Besonders hebt er den engen Zusammenhalt hervor: „Es sollte auch in dieser Saison ein Vorteil sein, dass sich bei uns viele Freunde in der Kabine treffen und auch in negativen Momenten an einem Strang gezogen wird.“ Dieser Teamgeist könne gerade in schwierigen Phasen der Saison den Ausschlag geben.

Ambitioniertes Ziel mit realistischer Einordnung

Mit Blick auf die Tabelle formuliert Karaschewitz ein klares, aber zugleich offenes Ziel: „Wir wollen oben mitspielen und werden am Ende sehen, ob es für ganz vorne reicht oder ob eine/einige der anderen starken Landesligisten etwas besser sein wird.“ Er ist sich der Qualität der Konkurrenz bewusst und weiß, dass in einer ausgeglichenen Liga Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Trotzdem will der SV Viktoria Potsdam möglichst lange im oberen Bereich mitmischen.

Viele Kandidaten für den Titel

Die Frage nach den Favoriten beantwortet der Trainer mit einem breiten Blick auf die Liga: „Mehr als die halbe Liga hat Potenzial für ganz oben.“ Einige Teams hätten so viel Qualität, dass der Wettbewerb schon fast wie eine höhere Spielklasse wirke. „Wenn man sich die Kaderqualität von einigen Mannschaften ansieht, hat das etwas von Brandenburgliga Light“, sagt Karaschewitz. Diese Dichte an leistungsstarken Mannschaften verspreche eine spannende und unberechenbare Saison.

Führungsduo bleibt gesetzt

Die Kapitänsfrage ist auch in dieser Saison eindeutig entschieden. „Marcel Hadel hat wiederholt das Rennen vor Daniel Becker gewonnen“, berichtet Karaschewitz. Beide Führungsspieler hätten großen Anteil am Zusammenhalt und an der positiven Stimmung im Team: „Die beiden Jungs engagieren sich auf allen Ebenen, sorgen für eine geile Stimmung in der Mannschaft und im Verein.“ Neben ihrer Rolle auf dem Platz übernehmen sie auch abseits des Spiels Verantwortung. Karaschewitz fügt augenzwinkernd hinzu: „Scheinbar sind sie zudem die Beiden, die immer am längsten bleiben und haben damit die Wahl gewonnen.“