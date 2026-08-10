„Wir wollen oben mitspielen und die Großen ärgern“

– Foto: Dennis Fuchs

Wolfgang Fischer blickt trotz des Abstiegs mit Stolz auf die vergangene Saison zurück. In der Kreisliga B3 soll nun ein neu formiertes Team möglichst schnell wieder oben angreifen. Gleichzeitig fordert der langjährige TuS-Spieler mehr Konsequenz im Umgang mit Spielabbrüchen und Schutz für die Schiedsrichter.

„Wir sind mit dem Ergebnis der letzten Saison (Abstieg aus der Kreisliga A) natürlich ganz und gar nicht zufrieden. Trotzdem war es insgesamt unfassbar toll, mit den Jungs zusammen dieses Jahr in der Kreisliga A zu absolvieren, und wir haben die Spiele sehr genossen“, sagt Fischer. Für den Verein sei der Aufstieg bereits ein historischer Erfolg gewesen. „Für den Verein war es das erste Mal in seiner Geschichte überhaupt, dass in das Kreisliga-Oberhaus aufgestiegen werden konnte, und darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein.“

Der TuS Winterscheid hat eine besondere Saison hinter sich. Erstmals in der Vereinsgeschichte hatte der Klub den Sprung in das Kreisliga-Oberhaus geschafft, nach einem Jahr musste die Mannschaft den direkten Wiederabstieg hinnehmen. Mit acht Siegen, sechs Unentschieden und 16 Niederlagen kam Winterscheid auf 30 Punkte und belegte am Ende den 15. Tabellenplatz der Kreisliga A Sieg. Wolfgang Fischer, 36 Jahre alt und seit vielen Jahren als Spieler im Verein aktiv, zieht deshalb ein ambivalentes Fazit.

Nun beginnt für den TuS in der Kreisliga B3 ein neues Kapitel. Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 läuft allerdings erst seit kurzer Zeit. „Die Vorbereitung begann erst vor einer Woche (am 19. Juli), daher kann man sportlich noch nicht viel sagen“, erklärt Fischer. Organisatorisch sieht er den Verein dagegen gut aufgestellt. Mit Patrick Andree als sportlichem Leiter und Marco Petruzzelli als neuem Trainer habe Winterscheid „zwei sehr motivierte und engagierte Personen in wichtigen Funktionen für uns gewinnen“ können.

Auch die Tatsache, dass Winterscheid bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen konnte, wertet Fischer positiv. „Für unser kleines Dorf mit seinen begrenzten Möglichkeiten können wir es meiner Meinung nach als großen Erfolg ansehen, dass wir sogar am allerletzten Spieltag noch aus eigener Kraft die Möglichkeit hatten, die Klasse zu halten, auch wenn wir dann denkbar knapp gescheitert sind.“

Sportlich steht die Mannschaft vor einem größeren Umbruch. Mit Michael Fischer und Marvin Reitz verlassen gleich zwei wichtige Torjäger den Verein in Richtung Inter Troisdorf. Auch Patrick Bluhm zieht es dorthin. Sascha Seifert wechselt zum TuS Birk, Kai Heilmann zu Olympias Eitorf. Marko Kirschhausen und Blerim Neziraj beenden ihre Laufbahn.

Auf der Zugangsseite stehen bislang Jakob Schade vom TuS Marialinden und Max Haas aus der A-Jugend des FSV Neunkirchen-Seelscheid. Zudem übernimmt Marco Petruzzelli vom FSV Neunkirchen-Seelscheid III das Traineramt. „Mit vielen namhaften Abgängen, wie beispielsweise unseren Toptorjägern Michael Fischer und Marvin Reitz, haben wir einen großen Umbruch zu bewältigen“, sagt Fischer.

Entsprechend vorsichtig formuliert der 36-Jährige die Ziele für die neue Spielzeit. „Daher wäre es vermessen, das Wort ‚Aufstieg‘ in den Mund zu nehmen, wir wollen aber natürlich trotzdem versuchen, oben mitzuspielen und die ‚Großen‘ zu ärgern.“ Quantitativ sieht Fischer den TuS zunächst gut aufgestellt, auch weil die zweite Mannschaft abgemeldet wurde. Qualitativ sei die Tür für weitere Verstärkungen jedoch offen: „Durch die Abmeldung unserer 2. Mannschaft sind wir quantitativ erstmal gut aufgestellt, qualitativ freuen wir uns aber natürlich auch weiterhin in allen Mannschaftsteilen über Verstärkung.“

Als großen Favoriten sieht Fischer den TuS Oberpleis II. Die Mannschaft sei ebenfalls nur knapp aus der Kreisliga A abgestiegen und verfüge über starke Vereinsstrukturen. „Der TuS Oberpleis II ist meiner Meinung nach der große Aufstiegsfavorit, da auch sie im letzten Jahr aus der Kreisliga A nur knapp abgestiegen sind und einfach ein großer Verein mit einer ersten Mannschaft in der Landesliga und einer guten Jugendarbeit sind.“

Dahinter erwartet Fischer ein enges Rennen. „Ansonsten sehen wir die Staffel als sehr ausgeglichen an und es wird spannend, wer sich noch als Aufstiegskandidat herauskristallisieren wird.“

Deutlich kritischer blickt Fischer auf eine Entwicklung abseits des sportlichen Geschehens. Besonders die Entscheidungen nach Spielabbrüchen beschäftigen ihn. „Meiner Meinung nach wurden teilweise Vereine, die für den Spielabbruch durch ihr unangemessenes Verhalten verantwortlich waren, durch nicht nachvollziehbare Urteile mit einem Wiederholungsspiel belohnt.“

Für Fischer geht es dabei nicht nur um die betroffenen Vereine und die sportliche Wertung. Vor allem sieht er den Fairplay-Gedanken und die Rolle der Schiedsrichter gefährdet. „Dies ist einerseits unschön für die Vereine, denen ein respektvolles Miteinander und Fairplay am Herzen liegen, andererseits aber vor allem ein Schlag ins Gesicht für die eigenen Schiedsrichter, die jede Woche ehrenamtlich ihre Freizeit investieren, damit WIR unserem geliebten Hobby nachgehen können.“

Seine Forderung fällt entsprechend deutlich aus: „Da würde ich mir in Zukunft deutliche Signale für Fairness und den Schutz unserer Schiedsrichter wünschen.“

Für den TuS Winterscheid geht es derweil zunächst darum, nach dem historischen Ausflug in die Kreisliga A wieder eine neue Mannschaft aufzubauen. Der Aufstieg soll ausdrücklich kein Muss sein. Ob aus dem Umbruch dennoch ein überraschender Angriff auf die oberen Tabellenplätze entsteht, wird eine der interessanten Fragen der neuen Saison.