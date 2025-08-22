„Wir wollen oben angreifen – und das spürt man jeden Tag“

Nach einer intensiven, teils holprigen Vorbereitung zeigt sich die Mannschaft gefestigt und fokussiert. Im Gespräch mit Julian Holzner blickt Cheftrainer Tufan Lacin auf die Entwicklung seines Teams zurück, spricht über seine neue Rolle als Cheftrainer und die sportlichen Ziele für die bevorstehende Saison.

Tufan Lacin: Wir hatten zu Beginn viele neue Spieler, da war klar, dass wir uns als Team erst finden müssen. Aber wir haben mit intensiven Einheiten schnell zueinandergefunden. Die Jungs haben von Anfang an gut mitgezogen, und das hat uns geholfen, als Mannschaft schnell zu wachsen.

Julian Holzner: Tufan, die Vorbereitung verlief anfangs nicht ganz reibungslos. Wie beurteilst du den bisherigen Weg der Mannschaft?

Tufan Lacin: Absolut. Uns war wichtig, dass die Spieler nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich zur Gruppe passen. Wir wollten von Beginn an eine funktionierende Einheit schaffen – und das geht nur, wenn das Gesamtbild stimmt.

Julian Holzner: Gab es bei den Neuzugängen bestimmte Kriterien, auf die ihr besonderen Wert gelegt habt?

Julian Holzner: Man merkt, dass sich das mittlerweile auszahlt.



Tufan Lacin: Ja, die Entwicklung ist klar zu erkennen. Wir sind von Woche zu Woche besser geworden – und das zeigt sich auch in den Ergebnissen. Sobald wir die einfachen Dinge konsequent umsetzen, fällt uns das Spiel deutlich leichter. Es braucht keine Zauberei, sondern saubere Grundlagen.

Julian Holzner: Welche Rolle spielen diese „Basics“ in deiner Spielphilosophie?



Tufan Lacin: Eine sehr große. Technik allein reicht nicht aus – das wissen wir mittlerweile. Es geht auch um Laufbereitschaft, Zweikampfhärte, körperliche Präsenz. Wenn du diese Tugenden vernachlässigst, gewinnst du kein Spiel, ganz egal wie talentiert du bist.

Julian Holzner: Mit dem Pokalsieg unter der Woche konntet ihr weiteres Selbstvertrauen sammeln.



Tufan Lacin: Definitiv. Der Sieg hat uns gutgetan – als Team und für den Kopf. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Stimmung sehr positiv. Fast alle Urlauber sind zurück, wir sind verletzungsfrei durchgekommen – das gibt uns Stabilität und Schwung für die kommenden Wochen.

Julian Holzner: Für dich persönlich war es ebenfalls ein Umbruch: Du bist jetzt Cheftrainer nach drei Jahren als Co-Trainer in der Regionalliga.



Tufan Lacin: Es ist ein neuer Abschnitt – mit mehr Verantwortung, aber auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe in meiner Zeit unter Alper Kayabunar viel gelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Jetzt ist es an der Zeit, meinen eigenen Weg zu gehen und mich im Herrenbereich zu etablieren.

Julian Holzner: Wie erlebst du die Zusammenarbeit im Verein?



Tufan Lacin: Sehr positiv. Der Austausch mit dem Vorstand ist offen und konstruktiv, auch kritisch – das ist wichtig. Besonders Emrah Yildizhan unterstützt mich in vielen Bereichen, lässt mir aber gleichzeitig die Freiräume, die ich brauche. Das Zusammenspiel funktioniert sehr gut.

Julian Holzner: Was sind eure Ziele – und wer gehört für dich zu den Favoriten in der Liga?



Tufan Lacin: Wir sind ambitioniert, das sieht man bei jedem Training. Natürlich wollen wir oben mitspielen, das ist unser Anspruch. Aber wir wissen auch, dass die Konkurrenz stark ist. Für mich zählen Alte Haide, TSV Neuried, FC Neuhadern und 1860 München III zu den klaren Favoriten – aber wir wollen uns mit allen messen.

Julian Holzner: Blicken wir noch auf das erste Heimspiel am Sonntag – was erwartet euch?



Tufan Lacin: Wir treffen auf einen Aufsteiger, der sicherlich mit viel Euphorie in die Saison gestartet ist. Solche Mannschaften sind gerade zu Beginn extrem gefährlich – motiviert, spielfreudig und mit viel Selbstvertrauen unterwegs. Dazu kommt, dass sie sehr jung sind und viel über die Flügel spielen. Besonders im Umschaltspiel können sie uns mit Kontern wehtun – da müssen wir von der ersten Minute an voll da sein.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel von Beginn an kontrollieren, unsere Chancen konsequent nutzen und zielstrebig nach vorne spielen. Es ist unser erstes Heimspiel der Saison – und wir wollen zu Hause direkt ein Ausrufezeichen setzen. Darauf freuen wir uns.

Julian Holzner: Danke für das Gespräch – viel Erfolg für die anstehenden Partien!



Tufan Lacin: Vielen Dank!