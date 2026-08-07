„Wir wollen nur auf uns schauen“: Lamme startet mit Heimspiel

Beide Mannschaften eröffneten die Pflichtspielsaison bereits erfolgreich. Lamme setzte sich in der ersten Runde des Bezirkspokals mit 3:0 gegen die FG Vienenburg-Wiedelah durch. Auch Acosta zog mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den FC Wenden in die nächste Runde ein.

Die Tabelle bietet vor dem ersten Spieltag naturgemäß noch keine Orientierung. Umso größer ist die Spannung vor dem Duell zweier Teams, die in der vergangenen Spielzeit zum erweiterten Spitzenfeld gehörten. Lamme beendete die Saison auf Rang drei, Acosta unmittelbar dahinter auf Platz vier.

„Dadurch, dass wir das erste Ligaspiel überhaupt in dieser Bezirksliga-Saison haben, freuen wir uns natürlich riesig darauf, die Saison zu eröffnen“, sagt Borucki. Der Heimauftakt solle zugleich für eine stimmungsvolle Kulisse sorgen.

Für Germania Lamme steht zum Ligastart weniger die Analyse des Gegners als die Entwicklung der eigenen Mannschaft im Mittelpunkt. Kapitän Grazian Borucki erwartet nach der Sommerpause zwar einen schwer einzuschätzenden Gegner, richtet den Fokus jedoch bewusst auf das eigene Spiel.

Mit Blick auf den Gegner verweist der Kapitän auf die veränderte Ausgangslage. Durch den Zusammenschluss der ersten und zweiten Mannschaft sei der BSC Acosta „eine kleine Wundertüte“. Gleichzeitig zollt er Trainer Uwe Stucki großen Respekt: „Er leistet seit Jahren sensationelle Arbeit und stellt immer eine sehr schlagfertige Truppe zusammen.“

Entscheidend werde jedoch sein, den eigenen Matchplan umzusetzen. „Es wird darauf ankommen, dass wir unser Spiel spielen und uns gar nicht so sehr auf den Gegner fokussieren.“ Diese Herangehensweise sei im Trainingslager nochmals intensiv erarbeitet worden. „Wir wollen nur auf uns schauen und unsere Stärken in den Vordergrund stellen.“

Acosta strebt erneut die obere Tabellenhälfte an

Auch beim BSC Acosta blickt man mit Zuversicht auf den Saisonauftakt. Trainer Uwe Stucki erwartet eine ausgeglichene Begegnung zwischen zwei Mannschaften, die in der Vorsaison zu den stärksten Teams der Liga gehörten.

„Beide Teams haben in der letzten Saison Platz drei und vier belegt. Ich erwarte gleich ein spannendes Spiel“, sagt Stucki. Zum frühen Saisonzeitpunkt werde sich zeigen, „welche Mannschaft zu Saisonbeginn schon ihre Topform erreicht hat“.

Für die neue Spielzeit formuliert der Acosta-Coach ein klares Ziel: „Wir wollen unsere gute Platzierung aus der letzten Saison bestätigen und in der oberen Tabellenhälfte landen.“

Auftakt mit richtungsweisendem Charakter

Auch wenn nach dem ersten Spieltag noch keine tabellarischen Rückschlüsse möglich sind, besitzt die Begegnung für beide Mannschaften eine besondere Bedeutung. Lamme möchte die starke Rückrunde der Vorsaison bestätigen und den eingeschlagenen Entwicklungsprozess mit zahlreichen jungen Spielern fortsetzen. Acosta wiederum will nach den strukturellen Veränderungen im Verein direkt ein Ausrufezeichen setzen.

Zum Saisonauftakt treffen damit zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, die ihre Ansprüche früh untermauern möchten. Ein erfolgreicher Start könnte bereits die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.